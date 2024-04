Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a annoncé une liste de fournitures médicales que l’entité sioniste empêche d’entrer à Ghaza, y compris du matériel vital.

Dans un communiqué publié jeudi sur la plateforme «X», l’UNFPA a déclaré que l’entité sioniste empêchait l’entrée de matériels à Ghaza tels que «des ventilateurs, des fauteuils roulants, des fournitures d’accouchement, des appareils à ultrasons et des générateurs électriques».

Le Fonds des Nations Unies pour la population a noté que ce «ne sont là que quelques-unes des substances interdites». Selon des informations rapportées par les médias, l’entité sioniste a refusé l’entrée de nombreux articles d’aide à Ghaza, tels que des petits ciseaux, des stylos à insuline, des anesthésiants, des bouteilles d’oxygène et du matériel chirurgical.

De nombreux pays ont envoyé de l’aide humanitaire à Ghaza via le terminal Rafah, mais en raison des obstacles sionistes, une grande partie de l’aide attend toujours en Egypte.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste menait une guerre dévastatrice contre Ghaza, faisant plus de 100.000 victimes, entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et causant des destructions massives et une famine qui ont coûté la vie à des enfants, selon les autorités Palestiniennes et l’ONU.