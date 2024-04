Le musée de l’eau de Toudja (wilaya de Béjaia) s’apprête à connaitre une nouvelle mue du fait des aménagements prévus, afin de lui donner une impulsion à même de renforcer son impact et son aura culturel, pédagogique et historique.

Le projet porte sur l’ajout de nouvelles structures et un changement programmatique privilégiant les animations familiales et scolaires, a souligné le directeur du musée, Idir Chibane, dans un bref entretien accordé à l'APS.

Inauguré en 2010, l’équipement, unique en Algérie et pionnier en Afrique, est un complexe à la fois culturel, scientifique, ludique et historique qui célèbre l’eau sous toutes ses formes.

Il se compose d’un espace muséographique où sont exposés des collections autour de la thématique de l’eau et des objets en rapport, dont la plus grande attraction reste le moulin à eau datant de l’époque Romaine, une salle de projection équipée (Data show, écran plat) pouvant servir de salle d’exposition temporaire et un centre de documentation.

Des ouvrages qui renseignent sur l'histoire de l'eau dans la région

Cet espace est projeté au milieu d’un patrimoine hydrique et historique unique. Les visiteurs peuvent profiter de leur "crochet" pour déambuler sur le circuit de "la route de l’eau", truffé d’ouvrages Romains, encore debout et qui renseignent sur l'histoire de l’eau dans la région depuis l’antiquité.

Parmi eux, figure, quasiment en l’état, un aqueduc monumental fondé par le Romain Octave Nonius Datus, en l’an 26-27 avant JC et qui a servi à l’alimentation en eau potable de la ville de Bejaia depuis Toudja, sur une distance de près de 40 km. Un ouvrage techniquement grandiose, et qui encore à ce jour, sidère par son ingéniosité.

Son concepteur a jalonné le parcours de moulins à eau, de retenues collinaires, de citernes et de thermes et d’autres ouvrages dont l’assemblage reste pour le moins impressionnant.

Outre cette attraction, l’espace muséographique est admirablement soutenu par le site romain de Tiklat, qui, à ce jour, n’a pas encore livré tous ses secrets, par "El Aincer", la fameuse source minérale de Toudja, une autre petite source attenante à la mosquée de l’agglomération, une grande cascade perlée elle aussi, de plusieurs autres chutes et d’une multitude de moulins à eau.

En fait, toute la circonscription regorge d’eau coulant à ciel ouvert au milieu de montagnes verdoyantes d’une beauté à couper le souffle. Une image de carte postale naturelle qui apporte un intérêt et une magnificence manifeste au musée.

Avec le réaménagement prévu, le musée va bénéficier, selon M. Chibane, de quelques adjonctions, notamment à l’étage supérieur de l’espace muséographique, d’une classe de l’eau, d’un centre de documentation spécialisé, d'une bibliothèque et d'une salle de conférence ainsi que d’un espace d’exposition temporaire.

Il s'agira d'en faire une vitrine de premier ordre pour un équipement, né à l’origine d’une passion et de la folle audace des membres de la société savante "Géhimab" (groupe d’étude pour l’histoire des mathématiques à Bejaia), et qui chemin faisant, est devenu, un centre de rayonnement.