L’université "Djillali Liabes" de Sidi Bel Abbes abritera la 14ème édition du Festival national du théâtre universitaire "Mahieddine Bouzid" à partir du 17 avril en cours, a-t-on appris samedi auprès du directeur de cet établissement d’enseignement supérieur, Bouziani Merahi.

Animant un point de presse autour de ce festival, le même responsable a souligné que le choix de l’université "Djillali Liabès" pour abriter cette importante manifestation culturelle, après six ans d’interruption, vient après la dernière édition organisée en 2018 à l’université de Sétif. La ville de Sidi Bel Abbes sera l’occasion pour relancer cet événement marquant, a-t-il dit. Il a ajouté que l’objectif de l’organisation de cette manifestation culturelle (du 17 au 23 avril), en collaboration avec la Direction de la culture et des arts, du Théâtre régional de Sidi Bel Abbes, "est de renforcer et relever la valeur du théâtre universitaire, encourager les œuvres théâtrales interprétées par les étudiants et leur donner une chance de mettre en avant leurs talents et créativités".

Pour sa part, le vice-directeur chargé des activités scientifiques, culturelles et sportives de l’université de Sidi Bel Abbes, Rezkane Mohamed Fouad, a indiqué que cette édition verra la participation de dix troupes théâtrales universitaires du pays retenues parmi une vingtaine de troupes postulant pour prendre part à cet événement.

Un jury devra arbitrer le choix des meilleures œuvres participantes, meilleure représentation complète, meilleur rôle féminin et masculin, premier et deuxième rôles, meilleure musique, texte et scénographie, ajoute-t-on. Le Commissaire adjoint du festival, Mahieddine Henani, a mis l’accent, pour sa part, sur le riche programme mis au point dans le cadre de cette manifestation culturelle, où une course sera organisée avec la participation de tous les acteurs du festival, un défilé des délégations participantes à la place du 1er novembre du centre ville de Sidi Bel Abbes, dans le cadre du "Théâtre de rue".

Des ateliers de formation en écriture et interprétation sont également programmés, outre des interventions sur les mécanismes de formation académique dans le domaine théâtral, ainsi qu'un débat sur les trois ou quatre représentations prévues chaque jour.