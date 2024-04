Plusieurs interventions ont été menées par les services de la Protection Civile (PC) des wilayas du Sud du pays suite aux fortes précipitations qui se sont abattues vendredi et samedi dans ces régions sans provoquer de perte humaine, a-t-on appris des directions de la PC des wilayas concernées.

Dans la wilaya de Ouargla, d’importantes averses ont été enregistrées à travers la région ayant donné lieu à 100 interventions effectuées entre la mi-journée du vendredi et samedi matin par les sapeurs pompiers pour l’épuisement et le pompage des eaux accumulées dans les bâtisses, l'extinction des incendies provoqués par l’explosion de certains compteurs électriques, et soutien d’une famille dont la bâtisse s’est effondrée, a indiqué le responsable de la communication à la direction de la PC, le capitaine Mohiéddine Mimouni.

Dans de la wilaya de Touggourt, les sapeurs pompiers sont intervenus pour l’épuisement des eaux des bâtisses envahies par les eaux pluviales dans les communes de Nezla, Zaoui-El-Abidia et El-Hadjira, où la circulation a été, ainsi, perturbée à travers certains tronçons communaux et chemins de wilaya.

Dans la wilaya d’El-Meghaïer où un important dispositif a été mis en place dans la région pour faire face à d’éventuels dégâts occasionnés par les intempéries, l’on relève l’intervention de la Gendarmerie Nationale pour apporter secours à 21 personnes, dont 14 enfants et quatre femmes à bord d’un véhicule utilitaire, encerclé par les eaux pluviales en furie au niveau de la localité d’Ain Chih, commune Sidi-Khelil, avant d’être évacuées vers l’établissement public hospitalier "Debbagh Said" d’El-Meghaïer.

Outre la wilaya de Laghouat où un dispositif de vigilance vient d’être lancé en coordination avec plusieurs secteurs concernés, les éléments de la PC sont intervenus, dans la wilaya de Ghardaïa pour sauver 10 personnes encerclées par les eaux infiltrées dans leurs bâtisses au niveau des communes d’El-Guerrara et Metlili, situées respectivement Nord et Sud du chef-lieu de la wilaya, en sus d’épuisement des eaux accumulées le long des rues et ruelles, et l’extinction d’incendies de compteurs électriques.

Pour faire face à d’éventuels accidents engendrés par les intempéries, les services de la wilaya de Ghardaïa ont lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation d’envergure à l'adresse des citoyens sur les précautions à prendre pour éviter des dégâts corporels et matériels.

Les actions se poursuivent, en coordination avec les services de l’Office national d’assainissement, pour le pompage des eaux accumulées, le nettoyage et curage des réseaux d’assainissement et des avaloirs.

Notons qu’un bulletin météorologique spécial (BMS) a été émis par l'Office national de la météorologie et dont la validité s'étale de vendredi soir à samedi soir, prévoyant d’importantes averses avec des cumuls pouvant atteindre localement les 80 mm, à travers plusieurs wilayas du Sud-est du pays.