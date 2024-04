Les cours du café et du cacao ont augmenté sur la semaine en raison des conditions météorologiques défavorables, diminuant le rendement des récoltes.

Le café robusta a touché vendredi un plus haut prix depuis le début du contrat en 2008, à 3.903 dollars la tonne, et l'arabica a quant à lui atteint un plus haut prix depuis septembre 2022, à 229,75 cents. L'arabica, principalement produit au Brésil, prospère à des altitudes plus élevées, avec une préférence pour les températures fraîches et les précipitations abondantes, tandis que le robusta pousse à des altitudes plus basses, dans des climats plus chauds avec moins de précipitations, conditions que l'on retrouve au Vietnam, le plus grand producteur.

Les prix ont bondi en raison de conditions météorologiques défavorables, pesant sur l'ampleur des récoltes dans ces deux régions productrices clefs "et a entraîné une baisse des niveaux de stocks mondiaux", ont fait constaté les observateurs du marché.

Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison en juillet valait 227,60 cents, contre 211 cents sept jours auparavant.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison le même mois valait 3.888 dollars vendredi contre 3.679 dollars il y a une semaine à la clôture.

Le cacao suit la même trajectoire dépassant la barre des 10.000 dollars la tonne à New York, un nouveau record historique.

"Les conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest et au Vietnam ont fait monter les prix du cacao et du café robusta à des niveaux records", commentent des analystes.

Cette nouvelle poussée des prix est attribuée aux nouvelles venant du Ghana, deuxième pays producteur au monde de cacao.

Des analystes invoquent "le manque de disponibilité des fèves de cacao après que la récolte principale s'est révélée faible et que la récolte intermédiaire actuelle semble également décevante".