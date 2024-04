Les activités subaquatiques à Oran attirent de plus en plus de passionnés, entrainant une hausse sensible du nombre de clubs spécialisés dans ce créneau, qui allie sport et tourisme, comme c’est le cas pour l’un des plus anciennes formations locales activant dans ce registre à savoir "Aqua Paloma".

Fondé en 2011 et affilié à la Ligue oranaise de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques, "Aqua Paloma" est domicilié au niveau de la localité de Bousfer, dans la daïra d'Aïn El-Turck réputée pour son littoral qui attire des centaines de milliers de touristes lors de chaque saison estivale.

D’ailleurs, c'est au cours de cette période précise que ce club se montre "très actif" au regard de l'imposante demande de la part des touristes et des passionnés de la plongée sous-marine pour s'adonner à ce loisir, a indiqué à l'APS le manager d'"Aqua Paloma", Mohamed Amine Rouba.

"Certes, on exerce tout au long de l’année, en dispensant des cours de formation aux passionnés de la plongée sous-marine, mais l'afflux devient plus important au cours de la saison estivale, puisque de nombreux touristes qui choisissent Oran pour passer leurs vacances nous sollicitent pour en bénéficier", a-t-il expliqué.

Renfermant dans ses rangs des moniteurs professionnels, aussi bien chez les messieurs que les dames, ce club organise des sessions de formation sanctionnées par des diplômes allant du niveau 1 jusqu’au 3.

"Nous ne sommes pas un club compétiteur, mais plutôt formateur.

On recense chaque été un grand nombre d’inscrits pour s’adjuger le diplôme du niveau 1, dont les sessions consistent à dispenser des cours d'initiation dans la plongée sous-marine", souligne encore cet ancien international dans la nage avec palme, et qui n'est autre que le frère d'Amina Rouba, l’ancienne rameuse internationale qui compte dans son palmarès deux participations aux jeux Olympiques de 2012 et 2016.

Au total, les élèves venus découvrir cette activité subaquatique bénéficient de 19 cours de la part des moniteurs d’Aqua Paloma, dont 8 pratiques, qui leur permettent de faire les premiers pas dans la plongée sous-marine avec comme point d’arrivée un fond de 20 mètres, et ce pour un tarif de 25.000 DA.

L’afflux pour la plongée sous-marine chez Aqua Paloma ne se limite pas aux débutants, puisque même les passionnés de cette activité, disposant déjà de diplômes, s’adonnent à leur loisir de plongées d’exploration.

C’est surtout l’île Paloma, où le club en question active, qui séduit les passionnés et attire de plus en plus de touristes, profitant au passage de la traversée assurée par les membres d’Aqua Paloma sur une distance de huit kilomètres.

"Nous avons la chance que la domiciliation de notre club soit au niveau de Bousfer plage, soit pied dans l’eau, ce qui nous permet d’organiser des traversées vers l’île Paloma d’une surface de huit hectares, où se déroulent les cours de formation, et pendant ces traversées, nos clients peuvent même croiser des dauphins", a encore dit %M. Rouba.