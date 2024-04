Plus de 13.000 Palestiniens sont toujours portés disparus dans la guerre génocidaire menée depuis six mois par l'entité sioniste contre Ghaza, selon l'Observatoire Euro-Méditerranéen pour les Droits de l'Homme (Euro-Med Monitor).

Dans un communiqué publié vendredi sur son site, l'observatoire, souligne qu'"une action internationale urgente est nécessaire pour mettre en place des mécanismes spéciaux et des équipes spécialisées pour retirer les débris des maisons et des bâtiments bombardés, secourir ceux qui sont coincés vivants sous les décombres et récupérer les milliers de cadavres coincés sous les décombres depuis le génocide (sioniste) qui a débuté le 7 octobre 2023".

Euro-Med Monitor estime que "plus de 13 000 Palestiniens sont portés disparus sous les décombres, enterrés dans des fosses communes aveugles ou ont disparu de force dans les prisons et les centres de détention (sionistes), où certains ont même été tués".

Cette estimation est basée sur les premiers rapports de personnes disparues, et le nombre réel est probablement plus élevé, selon l'organisation.

L'ONG note que ses équipes, ainsi que les équipes de la défense civile et les équipes de secours, ont récemment utilisé leurs ressources limitées pour récupérer les corps de 422 Palestiniens du complexe médical Al-Shifa de la ville de Ghaza ainsi qu'à Khan Yunis, situé au sud de la bande de Ghaza, après le retrait de l'armée sioniste de ces zones au cours des derniers jours.

Pour conclure , l'ONG, suggère que le Groupe de travail sur la détention arbitraire, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires "doivent enquêter rapidement et de manière approfondie sur tous les crimes graves (commis par l'armée sioniste) contre les prisonniers et détenus palestiniens, y compris les exécutions extrajudiciaires et les homicides, la torture, les traitements inhumains et les violences, disparitions forcées et soumettre des rapports concernant ces crimes à toutes les parties concernées en vue de préparer le travail des commissions d’enquête et des tribunaux internationaux pour examiner, enquêter et juger les affaires liées à ce génocide".

Le Jordanien Muhannad Hadi nommé nouveau Coordinateur humanitaire de l'ONU pour le territoire palestinien

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé samedi la nomination du Jordanien Muhannad Hadi au poste de nouveau coordonnateur spécial adjoint et coordonnateur résident du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO). M. Hadi servira également de coordonnateur humanitaire pour le territoire palestinien occupé.

Il succède à James Eugene McGoldrick, d'Irlande, à qui le secrétaire général de l'ONU est reconnaissant pour son dévouement et ses services.

Ayant occupé depuis 2020 le poste de coordonnateur humanitaire régional pour la crise syrienne, M. Hadi apporte plus de 30 ans d'expérience internationale approfondie dans les affaires humanitaires et le travail de développement.

Auparavant, M. Hadi a été directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est (2015-2020), ainsi que coordonnateur régional des urgences du PAM pour la crise syrienne (2012-2015). et en tant que représentant du PAM/directeur de pays en Syrie (2009-2012).

M. Hadi a débuté sa carrière en 1990 au sein du Comité international de la Croix-Rouge et a depuis travaillé pour le PAM en Irak, au Yémen, au Soudan, en Indonésie, au Liban, en Italie, en Jordanie, en Egypte et en Syrie.