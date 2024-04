Accompagner les investisseurs par des orientations et des conseils en matière de besoins énergétiques pour leurs projets et par la prise en charge rapide de leurs demandes de

branchements aux réseaux de gaz et d’électricité, et contribuer ainsi au développement

économique, est l’une des principales missions de la direction de distribution de l’électricité

et du gaz de la wilaya de Tizi-Ouzou, relevant du Groupe Sonelgaz-distribution.

Le développement d’un territoire exige un tissu industriel fort, et considérant l’importance d’encourager et d’accompagner les investisseurs de la wilaya pour la mise en exploitation de leurs projets, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire les besoins en énergie des porteurs de projet, a-t-on appris auprès de cette direction.

C’est au titre de cette démarche que le 20 mars dernier, les agents de la Sonelagz se sont rendus à l’usine "Terka" spécialisée dans la fabrication de façades ventilées (habillage de bâtiments qui permet leur isolation thermique tout en les embellissant), implantée dans la commune d’Aghribs, Daira d’Azeffoune, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou.

"L’énergie est le moteur.

C’est elle qui fait fonctionner les unités industrielles et qui nous permet de produire.

Il est évident que sans le raccordement de notre usine au gaz et à l’électricité, nos machines ne tourneront pas", a indiqué le propriétaire et gérant de l’usine Terka, Mohand Haddag, ajoutant que pour sa demande en énergie, il a bénéficié de l’accompagnement nécessaire par les services de la Direction de distribution de l’électricité et du Gaz de la wilaya.

La mise en service du raccordement de l’usine au réseau de gaz naturel (14 du mars) puis à l'électricité, permettra à l’investisseur d’entamer les tests en vue d’entrer en production l’été prochain, selon M. Haddag qui a ajouté que "la direction de distribution a tout mis en œuvre pour fournir la quantité d’énergie dont nous avons besoin".

"Nous avons un poste gaz de 1.500 m3/h et en électricité, nous avons un poste assez important d’une puissance de 1.890 kilovolt ampère (3x630KVA)", a-t-il dit.

De son côté, Hamid Tachacht, propriétaire de l' "Etablissement Tachacht" spécialisé dans l'abattage et le découpage industriel de viandes, sis à Abizar dans la commune de Timizart qui a bénéficié d'un raccordement aux deux énergies, a relevé que les services de la direction de distribution de l’électricité et du gaz lui ont assuré l'accompagnement nécessaire pour l'aboutissement de sa demande et le branchement de son unité à l'électricité et au gaz.

Raccordé il y a environ 5 mois, l'établissement est entré en phase de production depuis une dizaine de jours, a-t-il indiqué, soulignant que son unité assure une dizaine de postes d'emploi qui peuvent être portés à 30 postes en pleine activité.

Farida Hocini, propriétaire d'une conserverie de fruits à la zone d'activité de Draa Ben Khedda, a affirmé, elle aussi, que les services de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou l'ont accompagné pour ses démarches de raccordement énergétiques.

La conserverie de Mme Hocini est entrée en activité en 2016 et compte actuellement 19 employés, apportant ainsi sa contribution à l'économie nationale.

Une soixantaine d’unités industrielles raccordées depuis 2022

Le directeur de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou, Mohamed Athmani, a indiqué à l’APS que 58 demandes de raccordement aux réseaux énergétiques, formulées par des investisseurs de la wilaya, ont été satisfaites depuis le lancement de l’opération en 2022 et jusqu’à fin février dernier, tandis que des travaux sont en cours ou en voie de lancement pour le branchement d’autres unités industrielles.

Sur ces 58 branchements concrétisés, 41 établissements ont bénéficié d’une alimentation en électricité et les 17 autres en gaz naturel, a-t-il précisé.

Concernant le bilan de l’année en cours (depuis janvier dernier à ce jour), la même direction a achevé les travaux de raccordement de quatre (4) unités industrielles au réseau électrique et trois (3) autres au réseau de gaz, dans l’attente de la mise en service de ces branchements, une fois les investisseurs concernés prêts, selon le responsable.

En outre, et dans le cadre de la poursuite des efforts d’accompagnement des investisseurs, les travaux de branchement de huit (8) autres unités de production au réseau électrique et de trois (3) autres à celui de gaz, ont été lancés en 2024 et sont en cours de réalisation, d’après le même bilan.

M. Athmani a observé qu’il existait au niveau de la direction, un cadre spécial pour étudier et assainir les dossiers et suivre et contrôler les travaux sur le terrain.

"L’investisseur bénéficie de tout l’accompagnement nécessaire, à commencer par les procédures à suivre pour le raccordement de son unité aux réseaux énergétiques, afin de bénéficier d’un branchement aux normes", a-t-il ajouté.

Aussi, pour une meilleure prise en charge des demandes, un appel est lancé aux investisseurs pour réaliser et présenter un bilan énergétique (gaz, électricité) fiable, adapté à leurs besoins dans le but de leur fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’établissement industriel.

M. Athmani a rappelé la disponibilité de sa direction à accompagner les investisseurs pour leurs demandes de raccordement afin de contribuer au développement du secteur économique et la création de richesse et d’emplois, ainsi qu’au développement local.