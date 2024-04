Plus de 53,62 millions d'abonnés à l'internet fixe et mobile ont été enregistrés en 2023 en Algérie, contre 49,45 millions en 2022, soit une évolution de 8,43% en une année, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 53,62 millions d'abonnés, 48,09 millions étaient abonnés à l’internet mobile (GSM, 3G et 4G) et 5,53 millions étaient abonnés à l’internet fixe (ADSL, 4G LTE et FTTH) au 31 décembre 2023, relève le rapport. S'agissant de l'internet fixe, ce marché a enregistré une hausse de 17,66% en l'espace d'une année, passant de 4,70 millions d'abonnés à la fin de 2022 à 5,53 millions d'abonnés à la même période de 2023.

L'ARPCE note que sur les 5,53 millions d'abonnés au 31 décembre 2023, plus de 2,72 millions étaient abonnés à l’ADSL et 1,71 million à la 4G LTE. Quant au FTTH (réseau internet très haut débit en fibre optique jusqu'au domicile), le nombre d'abonnés a connu une importante évolution passant de 478 172 clients à plus de 1,08 millions en une année. Sur le nombre global des abonnés à l’internet fixe, 97,55% étaient des abonnés résidentiels, contre seulement 2,45% abonnés professionnels. Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 83,75% enregistraient des débits entre 10 Mégabits par seconde (Mbps) et 20 Mbps, 13,30% entre 20 Mbps et 50 Mbps, 1,20% entre 50 Mbps et 100 Mbps et 1,75% plus de 100 Mbps.

Le volume du trafic data global consommé au 31 décembre 2023 était estimé à 2344 Gigaoctets (1809 Go à la même période de 2022), tandis que le revenu mensuel moyen par abonné de data était évalué à 1018 dinars en 2023, contre 1150 DA en 2022.

Internet mobile : une évolution de 7,44% d'abonnés en une année

S'agissant de l'évolution du marché de l'internet mobile, plus de 48,09 millions d'abonnés ont été enregistrés au 31 décembre 2023, contre 44,75 millions au 31 décembre 2022, soit une hausse de 7,44% en une année.

Sur les 48,09 millions d'abonnés à l'internet mobile à la fin de 2023, plus de 43,06 millions étaient abonnés au réseau mobile 4G (38,79 millions à la fin de 2022) et 5,02 millions à la 3G (5,96 millions au cours de la même période de l'année 2022).

L'ARPCE relève, par ailleurs, une évolution de 33,15% du volume de trafic data mobile consommé au dernier trimestre de 2023 où il était estimé à 1102,26 Gigaoctet (Go) contre 827,82 Go durant la même période de 2022. Il est noté, en outre, une hausse du trafic mensuel moyen de la data consommée par abonné estimée à 7,64 Go en 2023, alors qu'elle était de 6,17 Go en 2022.

Téléphonie mobile : taux de pénétration de 116,5% en 2023 (ARPCE)

Le taux de pénétration aux réseaux de la téléphonie mobile en Algérie a enregistré une évolution nette de 5,46% en une année, passant de 111,05% au 31 décembre 2022 à 116,50% au 31 décembre 2023, indique le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

"Cette évolution est due à la légère augmentation du marché de téléphonie mobile d'une part et de la population algérienne d’autre part", explique l'ARPCE, dont le rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,22 millions d'habitant et un nombre de ménages évalué à 7,37 millions au 31 décembre 2023.

Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a, quant à lui, enregistré une évolution de 5,11%, passant de 49 millions d'abonnés au 31 décembre 2022 à 51,52 millions à la même période de 2023, relève la même source.

Sur les 51,52 millions abonnés actifs en 2023 à la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G), 3,43 millions étaient abonnés au réseau GSM (4,26 millions en 2022) et 48,09 millions étaient abonnés aux réseaux 3G/4G (44,75 millions en 2022). A la fin de décembre dernier, 95,15% des abonnés ont opté pour la formule prépayée, contre 4,85% pour la formule post-payée.

Mobilis en tête, suivi de Djezzy et Ooredoo

S'agissant des opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis demeure en tête, en termes d'abonnés aux réseaux GSM, 3G et 4G au 31 décembre de 2023, avec 22,51 millions d'abonnés, suivi de Djezzy (15,89 millions) et d'Ooredoo (13,10 millions), note l'ARPCE.

L'opérateur Mobilis enregistre ainsi une évolution de son nombre d'abonnés GSM, 3G et 4G avec 22,51 millions d'abonnés à la fin de l’année 2023, contre 21,09 millions à la même période de l'année 2022, relève le rapport.

Il est suivi de l'opérateur Djezzy avec 15,89 millions d'abonnés en 2023 (15,17 millions en 2022) et Ooredoo avec 13,10 millions d'abonnés au 31 décembre de 2023 (12,74 millions à la même période de 2022).

La part de marché de Mobilis a été estimée à 43,70% au 31 décembre 2023 (43,04% durant la même période de 2022), celle de Djezzy a été évaluée à 30,86% en 2023 (30,96% en 2022) et d’Ooredoo à 25,44% en 2023 (26% en 2022).

Téléphonie fixe : 6,32 millions d'abonnés en 2023 (ARPCE)

Plus de 6,32 millions d'abonnés à la téléphonie fixe ont été enregistrés au 31 décembre 2023 en Algérie, contre 5,57 millions à la même période de 2022, soit une évolution de 13,42 %, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 6,32 millions d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe (filaire, 4G LTE et FTTH), plus de 5,85 millions étaient des abonnés résidentiels au 4e trimestre de 2023 (5,12 millions en 2022) et 466.948 des abonnés professionnels (450.093 en 2022).

L'ARPCE relève, d'autre part, que sur le nombre total des abonnés aux réseaux de téléphonie fixe au 31 décembre dernier, 3,50 millions étaient des abonnés aux réseaux filaires (3,66 millions durant la même période de 2022) et 1,71 millions aux réseaux sans fil 4G LTE (1,42 million durant la même période de 2022).

Le nombre d'abonnés au réseau en fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) a, quant à lui, plus que doublé, passant de 478.172 abonnés au 31 décembre 2022 à 1,08 million au 31 décembre 2023.

L'Autorité note, par ailleurs, que la proportion des ménages disposant d'une ligne de téléphonie fixe a atteint 85,81% au 31 décembre 2023, en augmentation de 9% par rapport à la même période de 2022.

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a connu, également, une évolution (+1,67% en l'espace d'une année), passant de 12,63% à la fin du 4ème trimestre de 2022 à 14,30% à la même période de 2023. Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,22 millions d'habitant et un nombre de ménages évalué à 7,37 millions au 31 décembre 2023.