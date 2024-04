Un journaliste travaillant pour la chaîne de télévision étatique turque TRT a été grièvement blessé et un autre légèrement vendredi dans la bande de Gahza, a annoncé la chaîne, affirmant que son équipe a été la cible d'une frappe de l'armée d'occupation sioniste.

"Un véhicule d'une équipe de TRT Arabi (la chaîne en arabe de TRT, NDLR) qui s'apprêtait à diffuser depuis le camp de Nuseirat (...) a été visé par une frappe de l'armée (d'occupation).

Sami Shahada, qui travaille comme caméraman indépendant, a été grièvement blessé", a indiqué la chaîne de télévision. Le journaliste "a perdu un pied et est actuellement opéré", a détaillé sur le réseau social X le directeur général de TRT, Zahid Sobaci, condamnant "la brutalité" sioniste.

Selon TRT, d'autres journalistes ont été blessés dans ce camp de réfugiés du centre de la bande de Ghaza. Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une agression dévastatrice contre Ghaza qui a fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des dizaines d'enfants, selon les autorités palestiniennes et l’ONU.