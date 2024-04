Le taux de réponse des commerçants et opérateurs économiques au programme de permanence au 3e jour de l’Aïd El Fitr a atteint 99,96% au niveau national, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

«Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations salue le respect de la permanence par tous les commerçants et opérateurs économiques concernés et leur engagement, au troisième jour de l’Aïd El Fitr, avec un taux de 99,96% au niveau national, outre le nombre important de commerçants volontaires non mobilisés, qui ont exercé leurs activités en cette occasion religieuse», lit-on dans le communiqué.

Le ministère a rappelé, à l’ensemble des commerçants et opérateurs économiques, l’obligation de reprendre leurs activités commerciales de façon normale, à compter du samedi 13 avril 2024, selon la même source.