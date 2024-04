Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, jeudi, un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux ministres "ont échangé leurs vœux à l'occasion de l'Aïd Al-Fitr et évoqué les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés en général, et particulièrement dans la bande de Ghaza qui subit une agression israélienne continue depuis plus de six mois", précise le communiqué. Ils ont également saisi cette occasion pour "échanger les vues et coordonner en vue des échéances imminentes concernant la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques déployés pour permettre à l'Etat de Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, conclut la source.