Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a laissé inchangées, jeudi, ses estimations de récolte brésilienne de maïs et de soja pour la campagne en cours, décevant les opérateurs et provoquant un décrochage des cours de la graminée et de l'oléagineux.

Dans la dernière version de son rapport mensuel WASDE, l'USDA table toujours sur une production de maïs brésilienne à 124 millions de tonnes, malgré des conditions météorologiques défavorables dans plusieurs Etats majeurs de culture.

"Le fait qu'ils n'aient rien changé est un peu surprenant", a commenté Gautier Le Molgat, PDG d'Argus Media France, rappelant que l'organisme public brésilien Conab, dépendant du ministère de l'Agriculture, avait abaissé, le même jour, sa projection à 111 millions de tonnes.

"Généralement, je préfère me fier au local de l'étape", a expliqué Gautier Le Molgat, c'est-à-dire, en l'espèce, à Conab plutôt qu'à l'USDA. L'analyste s'est aussi étonné de ne voir le ministère américain diminuer son estimation de récolte argentine de maïs que d'un million de tonnes.

Les 55 millions de tonnes attendues en Argentine sont nettement au-dessus des 49,5 millions projetés par la Bourse aux grains de Buenos Aires, qui a révisé son estimation à la baisse jeudi.

Cette dernière a attribué cette contraction aux ravages provoqués par les cicadelles, des petits insectes piqueurs suceurs, qui se nourrissent de la sève des végétaux.

L'USDA a également opté pour le statu quo avec la récolte brésilienne de soja, toujours évaluée à 155 millions de tonnes, ce qui maintiendrait le plus grand pays latino-américain au premier rang mondial. Jeudi toujours, Conab l'a abaissé à 146,5 millions de tonnes.

Côté argentin, le ministère américain n'a pas non plus opéré de changement et compte toujours sur une production de 50 millions de tonnes. Les chiffres de l'USDA ont surpris le marché, qui a mal réagi.

Le contrat de référence sur le soja américain est tombé à son plus bas niveau depuis un mois, à 11,5100 dollars le boisseau (environ 27 kg). Le maïs, lui, a perdu 1,26% sur la séance, clôturant à 4,2875 dollars le boisseau (environ 25 kg).