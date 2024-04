Un centre psychopédagogique pour enfants inadaptés mentaux sera lancé en réalisation, dans les prochains jours à Bougara, au titre de la mise en œuvre des projets ayant bénéficié d’une levée de gel durant l’année en cours à Blida, a-t-on appris, mardi, de la direction de l’action sociale de la wilaya.

Ce projet, objet d’un gel depuis 2015, est actuellement au stade du parachèvement des procédures administratives en vue de sa réalisation. Il est pris en charge par la direction des équipements publics pour une enveloppe estimée à 250 millions de DA, avec un délai de réception fixé à deux (2) ans, a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Mohamed Bahalil. La wilaya de Blida fonde beaucoup d’espoirs sur ce projet pour améliorer la prise en charge des enfants inadaptés mentaux, et surtout atténuer la charge sur le centre psychopédagogique de la ville de Bouinane, unique du genre dans la partie -Est de la wilaya, et enregistrant actuellement une surcharge, vu qu’il accueille 200 enfants, pour une capacité d’accueil théorique estimée à pas plus de 120 places

La surcharge enregistrée ces deux dernières années dans le centre de Bouinane, avait contraint la direction de l’action sociale à l’ouverture d’une annexe dans la ville de Larbaâ, outre la mise en service de cinq (5) structures médico-sociales pour la prise en charge de différents handicaps, dont l’autisme, le syndrome de Down et le handicap mental.

Les services de l’action sociale de Blida ont également procédé, en coordination avec la direction de l’éducation, à l’ouverture de 33 classes spéciales dites intégrées au niveau d’écoles primaires, au profit des enfants aux besoins spécifiques. A noter que la wilaya de Blida, qui dispose de deux centres pour enfants inadaptés mentaux à Bouinane (Est) et Mouzaia (Ouest), compte 17.969 handicapés mentaux sur un total de 43.091 personnes aux besoins spécifiques recensées à l’échelle locale.