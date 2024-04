L'attaquant international algérien Yacine Benzia a révélé avoir reçu des offres, tout en soulignant qu'il était concentré sur son club Qarabag FK (Div.1 azerbaïdjanaise de football) au sein duquel il se sentait "heureux." "Un mouvement cet été ? J'ai reçu des offres.

Je suis actuellement concentré sur Qarabag. Ca se discutera en fin de saison: Je suis très heureux ici. Il me reste encore un an de contrat, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit", a indiqué le joueur, cité par un média local. Benzia (29 ans) avait rejoint Qarabag FC en janvier 2023 pour un contrat de deux saisons et demie en provenance de la formation turque de Hatayaspor.

Avec un total de 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et 11 passes décisives à son actif, Benzia se révèle être un atout majeur pour son équipe qui occupe la tête du championnat d'Azerbaïdjan.

Après cinq ans d'absence, Benzia a signé son grand retour en équipe nationale en mars dernier, à l'occasion du Tournoi FIFA Series-2024 disputé à Alger et Annaba, sous la conduite du nouveau sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic.

D'ailleurs, en deux matchs, le joueur formé à l'Olympique Lyon (France) a réussi à confirmer sa place, conduisant les "Verts" à la victoire contre la Bolivie (3-2), puis au match nul contre l'Afrique du Sud (3-3), au cours duquel il a inscrit deux buts, dont un réussi suite à un magnifique geste acrobatique.

Il sera l'une des clés des "Verts" en juin prochain, à l'occasion de la reprises des qualifications de la Coupe du monde 2026 avec au menu la réception de la Guinée et un déplacement en Ouganda.