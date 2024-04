Le centre universitaire «Nour El Bachir» d’El Bayadh a bénéficié, dernièrement, de 24 nouveaux postes pour le recrutement de professeurs assistants classe «B», a-t-on appris auprès de cet établissement universitaire.

Le vice-recteur chargé de la post-graduation, de la recherche scientifique et des relations externes, le professeur Yacine Guettaf a indiqué que ces nouveaux postes sont répartis dans plusieurs spécialités, à savoir mathématiques, informatique, langue anglaise, langue française, électronique, génie hydraulique, sciences environnementales, sciences vétérinaires, sciences de l’information et de la communication, psychologie, sociologie, éducation sportive, droit public, droit privé, sciences de gestion et de comptabilité. Les modalités de réception des dossiers de candidature au concours, sur la base de l’attestation pour accéder à ces postes, ont été diffusées sur la plateforme numérique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a-t-on indiqué, ajoutant qu’après avoir accompli toutes les démarches liées à l’opération de recrutement, la liste des admis sera annoncée, sachant que les nouveaux professeurs devront rejoindre leurs postes à partir de la prochaine année universitaire 2024-2025. A noter que le Centre universitaire «Nour El Bachir» d’El Bayadh, qui accueille 8.000 étudiants dans trois cycles répartis à travers sept instituts et plus de 60 spécialités, dispose actuellement de plus de 250 enseignants, dont plus de 50 professeurs.

Pour rappel, cet établissement d’enseignement supérieur a été renforcé, lors de la rentrée universitaire de cette année, par le recrutement de 32 maîtres assistants classe «B» par voie contractuelle, répartis dans plusieurs spécialités et filières.