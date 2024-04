Le nouveau statut particulier des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires comporte des «acquis importants», dont la reconnaissance de la fonction pédagogique de ces derniers, a affirmé, mercredi à Alger, le président du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), Pr Rachid Belhadj.

S’exprimant en marge d’une Assemblée générale ordinaire du syndicat tenue au CHU Mustapha Bacha, Pr Belhadj a déclaré à la presse que le nouveau statut particulier des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, comporte de «nouveaux acquis importants». Tout en remerciant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour avoir «concrétisé son engagement» de satisfaire les revendications des professionnels de la santé, il a cité, entre autres acquis, la reconnaissance de la fonction pédagogique de l’enseignant hospitalo-universitaire.

Autre avancée pour cette catégorie de praticiens de la santé, la création du nouveau poste de coordinateur pédagogique relevant de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s’ajoute aux postes de chefs de service et d’unité dépendant du secteur de la Santé, a-t-il révélé. Il a fait savoir qu’en parallèle à la publication dudit statut particulier, le nouveau régime indemnitaire des enseignants universitaires a été rendu public, alors que d’habitude, cela se fait avec un intervalle de deux ans entre les 2 textes.

Le Pr Belhadj s’est, en outre, félicité que l’activité de jumelage pratiquée par les praticiens à l’intérieur du pays, ainsi que celle de la télé-medecine soient désormais «plus organisées et obéissant à de nouveaux mécanismes». Il en est de même pour l’octroi des bourses et la prise en compte de la totalité de l’expérience professionnelle du maitre-assistant qui rejoint la famille universitaire, et dont la moitié seulement était comptabilisée dans l’ancien statut, a-t-il poursuivi.

Le président du SNECHU a indiqué, enfin, que des Assemblées générales similaires à celle d’aujourd’hui se tiendront dans des établissements hospitaliers du territoire national afin d’informer le corps hospitalo-universitaire médical des nouveautés contenues dans le statut particulier régissant l’évolution de leur carrière.