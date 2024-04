Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-24, transportant un équipage international de trois cosmonautes, est revenu avec succès sur Terre samedi, rapportent des médias.

Le vaisseau s'est posé à 10H17, heure de Moscou (07H17 GMT), près de la ville kazakhe de Jezkazgan, ramenant le cosmonaute russe Oleg Novitskiy, la participante biélorusse à un vol spatial Marina Vasilevskaya et l'astronaute de la NASA Loral O'Hara.

Le vaisseau s'était auparavant désamarré du module de recherche Rassvet du segment russe de la Station spatiale internationale. La désorbitation et la descente sur Terre se sont déroulées en mode normal. Oleg Novitskiy et Marina Vasilevskaya ont passé 14 jours en orbite, tandis que Loral O'Hara a accompli une mission de 204 jours. Il s'agit du quatrième vol spatial de M. Novitskiy, ce qui porte son temps total dans l'espace à 545 jours. Pour Mmes Vasilevskaya et O'Hara, cette mission marque la fin de leur premier vol spatial.

Des millions de personnes se rassemblent pour admirer une éclipse totale en Amérique

Des millions d'habitants admireront lundi une rare éclipse totale qui commencera au Mexique, traversera les Etats-Unis, et se terminera au Canada. Aux Etats-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible durant quelques minutes, selon la Nasa. "Les éclipses ont un pouvoir spécial. Elles touchent les gens, qui ressentent une sorte de révérence pour la beauté de notre Univers", a souligné le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson.

Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile en plein jour. Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d'une taille similaire.

L'événement doit être visible en premier sur la côte ouest du Mexique, à partir de 18H07 GMT. La trajectoire traversera ensuite 15 Etats américains -- du Texas au Maine -- avant de terminer sa course dans l'est du Canada. Autour de la bande de 185 kilomètres de large d'éclipse totale, les habitants pourront voir une éclipse partielle. Les autorités américaines ont martelé depuis des semaines les consignes de sécurité, notamment le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le Soleil, sous peine de graves lésions aux yeux.

La prochaine éclipse totale visible aux Etats-Unis (hors Alaska) aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne, en 2026.