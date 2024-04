Les troupes de chant religieux "Hamamet Es'salam" et "Ranim Al Wissal" ont décroché le bouclier d'or du 4e Festival du chant religieux pour jeunes de la wilaya d'Alger, qui s'est clôturé vendredi soir.

La soirée de clôture de cette quatrième édition, organisée par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la wilaya d'Alger, a été dédiée à la Palestine, en signe de solidarité avec le peuple palestinien.

Lors de cette soirée, qui s'est déroulée au Palais des expositions (Safex), en présence d'un représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports et de représentants d'organismes nationaux, des collectivités locales et de la société civile, les troupes de chant religieux "Hamamet Es'salam" de Bordj El Bahri, dans la catégorie des moins de 16 ans, et "Ranim Al Wissal", dans la catégorie des plus de 16 ans, ont décroché le bouclier d'or du chant religieux. Le jury du festival a décerné son prix spécial "Prix d'excellence" à la troupe "Dar Echabab" d'Aïn Benian et à la troupe "Dar Echabab El Katiba El Djelloulia" de Staoueli.

Dans la catégorie des moins de 16 ans, la troupe "Noudjoum Al Ihsan" relevant des Scouts musulmans algériens (SMA) de Rouiba a remporté la deuxième place et la troupe "Al Baraim Eddahabia" la troisième. Dans la catégorie des jeunes, la deuxième place est revenue à la troupe "Rawaï Al Inchad" de Bentalha, tandis que la troupe "Al Mawahib Eddahabia" du Centre culturel Aissa-Messaoudi de Hussein Dey a obtenu la troisième place. La soirée a été l'occasion pour les participants d'exprimer leur solidarité et leur soutien au peuple palestinien et à sa juste cause.