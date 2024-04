Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans l’effondrement d’une mine d’or interdite à la population, dans la préfecture de Siguiri (nord-est), ont rapporté des médias jeudi citant une source médicale.

Les cinq corps des victimes ont tous été extraits du sous-sol ce jeudi, suite à des opérations de fouilles entamées depuis mercredi soir, date de l’effondrement de la mine.

Les personnes décédées étaient en pleine activité d’extraction de l’or dans le site minier d’Amina, fermé à la population à cause d’un rejet de minerais par une société aurifère installée dans ladite préfecture. A cause de l’exploitation anarchique et non réglementée, les éboulements sont fréquents dans la préfecture de Siguiri, considérée comme zone aurifère par excellence en Guinée.