Un accord de partenariat a été signé, mercredi à Alger, entre l’Institut national de santé publique (INSP) et l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSSEA), en vue de développer les activités communes dans le domaine de la recherche scientifique et des études de santé publique.

A cette occasion, le directeur de l’INSP, Abderrezak Bouamra, a précisé que l’INSP tend, à travers la signature de cet accord, à «mettre en place un système de surveillance des maladies et d’analyse de données pour permettre d’améliorer les stratégies mises au point».

Pour ce faire, a-t-il ajouté, «l’on s’appuiera sur les spécialités disponibles au niveau de l’ENSSEA, à travers l’introduction de nouvelles techniques et outils dans le processus d’analyse afin de développer les études prospectives, d’améliorer les stratégies, de promouvoir l’échange d’expertises et les services assurés par l’institut».

Dans le même sillage, le directeur de l’ENSSEA, Rachid Toumache, a affirmé que la signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de «la stratégie de l’école visant à élargir la coopération avec le milieu universitaire aux niveaux national et international», l’objectif étant, a-t-il dit, «d’améliorer les analyses et les prévisions futures en s’appuyant sur les statistiques comme outil d’analyse et en utilisant des techniques comme l’analyse des données, les technologies modernes et l’intelligence artificielle».

Les clauses de cet accord prévoient l’organisation d’événements scientifiques conjoints et de sessions de formation sur des questions d’intérêt commun, l’échange d’informations, le renforcement et la gestion des projets de recherche dans les domaines scientifiques relevant des spécialités des deux parties, et le développement de programmes de recherche conjoints en collaboration ou en partenariat avec des universités et des écoles supérieures.