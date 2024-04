Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a insisté sur la valorisation du parcours professionnel des personnels de la santé et la régularisation de leur situation professionnelle, dans le cadre des nouveaux statuts particuliers, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Lors d’une rencontre, jeudi, avec les directeurs de la santé et les directeurs des établissements publics de santé, M. Saihi a insisté sur la nécessaire valorisation du parcours professionnel des personnels de la santé et la régularisation de leur situation professionnelle, à la lumière des promotions, des changements de grades et des nouveaux postes prévus dans les nouveaux statuts particuliers et le nouveau régime indemnitaire, ayant fait l’objet de négociations avec les services financiers et la Fonction publique, a précisé le communiqué.

Le ministère de la Santé «a bien défendu les propositions du syndicat», donnant lieu à des promotions, la création de nouveaux postes et à des régularisations, selon la même source, qui précise que les statuts particuliers «entreront en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024».Cela participe de «l’intérêt accordé à la ressource humaine», qui est une priorité pour le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit le communiqué.

M. Saihi a, par ailleurs, souligné «la nécessité de s’appuyer sur la deuxième version du Plan d’action malade (PAM), qui permettra de renforcer les conditions d’accès des patients aux services de santé et de développer et de moderniser la santé». Lors de la rencontre, le ministre a remercié les personnels de la santé pour le renforcement du système de santé grâce à leurs efforts et à leur dévouement», souhaitant que «2024 soit une année plus dynamique en termes de services de santé pour que l’Algérie devienne une référence en la matière».