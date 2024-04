L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé, samedi dans un communiqué, les futurs pélerins, qui ne se sont pas acquittés des frais du hadj, à se rapprocher «d’urgence» de l’une des succursales de la Banque d’Algérie (BA) avant le 15 avril courant. «L’ONPO appelle l’ensemble des futurs hadjis pour la saison 1445/2024 n’ayant pas payé les frais du pèlerinage à se rapprocher d’urgence de l’une des succursales de la Banque d’Algérie avant le 15 avril courant, et ce pour éviter tout retard», a précisé la même source. L’ONPO invite les pélerins ayant choisi de voyager avec l’Office à «se dépêcher pour déposer leurs dossiers au niveau du siège de leurs daïras pour finaliser les procédures administratives afin d’obtenir le visa du hadj», lit-on dans le communiqué. Les personnes ayant choisi de voyager avec des agences de tourisme et de voayage sont appelées à «se rapprocher de ces agences pour parachever les procédures», a conclu le communiqué.