La Chine a lancé mercredi un nouveau satellite relais pour fournir des services de communication entre la Terre et la Lune, une étape clé pour ses futures missions d'exploration lunaire telles que la récupération d'échantillons de la face cachée de la Lune.

Une fusée porteuse Longue Marche-8, transportant le satellite nommé Queqiao-2, ou pont de pies-2, s'est élevée dans le ciel à 8h31 à partir du Centre de lancement spatial de Wenchang, dans la province chinoise de Hainan (sud).

Après 24 minutes de vol, le satellite s'est séparé de la fusée, et est entré sur l'orbite de transfert Terre-Lune prévue, avec un périgée à 200 kilomètres et un apogée à 420.000 kilomètres.

Les panneaux solaires et les antennes de communication du satellite ont été dépliés, selon l'Administration nationale de l'espace de Chine.