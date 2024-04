La manifestation à caractère culturel "Nassamet Chahr El Koran", organisée à l’occasion du mois de Ramadhan, a débuté samedi au Centre culturel "Ali Bendouda" de la ville de Mascara, a-t-on constaté.

La première journée de cette manifestation, organisée à l’initiative de ce centre culturel, en coordination avec la direction des Affaires religieuses et des Wakfs, a été marquée par une exposition d’ouvrages religieux, dont le Livre Saint, et les deux Sahih Al- Boukhari et Mouslim, aux côtés d’autres ouvrages consacrés à l’histoire de la calligraphie arabe, la "Sira" du prophète Mohamed (QSSSL) et sur les grandes figures religieuses algériennes.

Le programme de cette manifestation de 3 jours comporte également des conférences devant traiter diverses thématiques en lien avec le mois sacré, ainsi que des concours de récitation du Saint Coran, a indiqué le directeur de l’annexe du Centre culturel, Mohamed Fethi Si Moussa.

Des visites pédagogiques et des projections de films documentaires relatant des faits marquant ayant eu lieu durant le mois de Ramadhan figurent également au programme de cette manifestation, dont l’animation est assurée par une quinzaine d’associations locales, signale-t-on.