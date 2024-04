Un total de 183 opérations d'exportation de produits hors hydrocarbures ont été réalisées dans la wilaya de Boumerdes en 15 mois, soit depuis le début de l’année 2023 à la fin mars dernier, a-t-on appris, samedi, de la direction locale de l'industrie.

"La valeur de ces exportations, réalisées dans de bonnes conditions organisationnelles, a été estimée à plus de 5,6 milliards de DA", a indiqué, à l’APS, le directeur local de l'industrie, Hocine Hemmal, soulignant que ces opérations sont le fait de 46 opérateurs ou entreprises exportatrices des secteurs public et privé, implantées dans différentes zones industrielles et d'activité de la wilaya.

Selon le même responsable, les principaux produits exportés sont représentés par la céramique, les confiseries, les huiles, les boissons, les produits agricoles transformés, le fer et l'acier, l'industrie du bois, le papier, le caoutchouc, le plastique, l'industrie textile, le cuir et les matériaux de construction.

Les opérations d'exportation ont été réalisées à partir de Boumerdes vers la Libye, la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie, le Bahreïn, la Chine et le Canada, a-t-il précisé. M. Hemmal a assuré, par ailleurs, la mobilisation par les autorités concernées de la wilaya, de tout les moyens pour inciter et encourager les investisseurs à l'exportation de différents produits locaux, à travers, a-t-il dit, "la levée de tous les obstacles, la prise en charge de leurs préoccupations et leur accompagnement technique, depuis l’étape de la production jusqu'à la commercialisation et l'exportation".

A noter que la wilaya de Boumerdes compte 14.821 petites et moyennes entreprises (P/ME) employant 91.351 travailleurs, (soit un taux de densité estimé à 14 entreprises pour 1000 habitants), dont 14.797 entreprises privées et 24 publiques.