Au moins 25 personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés qui ont récemment attaqué une communauté locale dans l'Etat nigérian de Kogi, au centre-nord du Nigeria, ont indiqué samedi, les autorités locales.

"Les hommes armés ont semé le chaos dans la communauté d'Agojeju-Odo, dans la zone de gouvernement local d'Omala à Kogi, jeudi en fin de journée", a indiqué Elias Atabor, un dirigeant de la communauté, cité par des médias.

"Les hommes armés se sont introduits au sein de la communauté jeudi soir et ont commencé à tirer sporadiquement tuant au moins 25 personnes", a déclaré le chef de la communauté.

Il a ajouté que les attaques étaient incessantes ces derniers temps et que "le nombre de morts ne cessait d'augmenter d'heure en heure, y compris parmi les enfants".

Plus de 2.000 terroristes neutralisés depuis le début de l'année (Défense)

Les forces armées nigérianes ont neutralisé 2.352 terroristes au cours d'opérations menées dans différentes régions du pays durant les trois premiers mois de l'année en cours, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, le général Edward Buba.

"En plus des terroristes tués, dont plusieurs commandants importants, 2.308 autres ont été capturés", a déclaré le général Edward Buba, lors d'un point-presse à Abuja.

"1.240 otages enlevés et détenus par les terroristes ont été libérés. 1.497 fusils d’assaut et 948 autres armes ont été récupérés et saisis", ajoute le général Buba, cité par l'Agence de presse du Nigeria.

Plusieurs groupes terroristes opèrent au Nigeria, le plus important étant Boko Haram.