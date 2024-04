La fête de l’Aid El Fitr qui sera célébrée dans quelques jours, promet d’être un jour exceptionnel pour trois orphelins, une jeune fille et ses deux frères jumeaux, résidant la commune de Tirmitine, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, qui vont recevoir une maison toute neuve construite par des citoyens, après s'être retrouvés sans toit, suite à un drame familial.

De Tirmitine à Makouda (nord-est de Tizi-Ouzou) un formidable élan de solidarité est né, puis renforcé par des centaines de citoyens des différentes communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour redonner le sourire aux trois orphelins en leur construisant une maison que les bénévoles, impliqués dans ce chantier humanitaire, promettent de livrer à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

Tout a commencé il y a deux mois, lorsque la détresse de trois orphelins, Mélissa 20 ans et ses deux frères jumeaux Ahcene et El Hocine (15 ans) qui ont perdu leur mère en 2022 et vivant dans une petite chambre à la maison de jeunes de Tirmitine (mise à leur disposition par le président de l’Assemblée populaire communales) a été dévoilée sur les réseaux sociaux.

Un appel à la solidarité pour construire une maison au profit de ces orphelins a été lancé sur les réseaux sociaux, par l’animateur de l’émission El Yed Fi El Yed sur la toile, Naim Soltani, qui a médiatisé la souffrance des orphelins sur les réseaux sociaux.

La détresse de ces derniers n’a pas laissé insensible les citoyens et l’écho de leur malheur est parvenu jusqu'à Alger, touchant le cœur d’un homme, Hacene Boudjemaa, originaire de la commune de Makouda, qui a décidé de faire une donation d'un terrain lui appartenant, en tant que "Sadaka" pour honorer l'âme de ses défunts père et frère, mais aussi pour sa mère encore vivante, pour la construction d’une maison pour Mélissa et ses deux frères.

Le terrain de 200 m2 situé au village Izaîchen, est le premier chapitre d’un beau conte de fée que des centaines de bénévoles de la wilaya de Tizi-Ouzou ont décidé d’écrire et qui se terminera en happy-end, promettent les participants au chantier.

Aussitôt le terrain affecté au projet humanitaire, chacun a apporté sa contribution comme c’est le cas de l’architecte Djamel Moussaoui qui a conçu le plan de la future maison et l’entrepreneur Abdenour Ouagueni qui a mobilisé son entreprise. Ils ont été rejoints par de nombreux autres bienfaiteurs.

Entrepreneurs, artisans du secteur du bâtiment, dont des plombiers, menuisiers, carreleurs, peintres, ont rejoint les comités de villages et des bénévoles des quatre coins de la wilaya dont ceux de Tirmitine, et mis la main à la pâte pour réaliser et achever la maison dans les délais avant le jour de l'Aid, travaillant, pour ce faire, depuis le début du mois de Ramadan, de jour comme de nuit.

Les femmes et les enfants ont aussi tenu à contribuer à cette belle œuvre humanitaire. Les dames en préparant les repas pour les bénévoles, notamment du couscous pour le S’hour. Les enfants ont mis la main à la pâte en servant le thé et le café avec des gâteaux aux travailleurs qui restent sur la chantier tard le soir, parfois jusqu’à 5h du matin pour beaucoup d’entre eux, selon M. Ouagueni.

Cette participation est une occasion pour ces chérubins d’apprendre les valeurs de la solidarité et de l’entraide, soulignent des adultes.

Moins d’un mois, la maison est presque achevée et le taux d’avancement des travaux a dépassé les 95%, a fait savoir le même entrepreneur qui a noté qu’il ne reste que quelques aménagements extérieurs, avant de passer à l’ameublement.

Des donateurs se sont déjà manifestés pour offrir les meubles nécessaires au nouveau foyer, pour pouvoir enfin remettre les clés de la maison à ces propriétaires, les trois orphelins.

Il est à noter que l’Assemblée populaire communale (APC) de Makouda a aussi apporté sa contribution en fournissant l’aide nécessaire, surtout en réglant rapidement toute la procédure administrative concernant l’établissement du certificat de propriété et l'autorisation spéciale pour la construction, a indiqué le président d’APC Lyes Chelmouni.

Tiwizi, des valeurs d’entraide ancrés dans la société

Tiwizi, qui désigne l’élan de solidarité et d’entraide d’une communauté au profit d’un citoyen, est une tradition profondément ancrée dans la société algérienne, renforçant les liens sociaux, se maintenant à ce jour et le chantier de Makouda en est la preuve.

Le président du Haut conseil de la jeunesse Mustapha Hidaoui qui a visité, mercredi soir, le chantier de Makouda, a souligné que cette œuvre rappelle que les Algériens sont unis et solidaires et n'hésitent pas à s’impliquer dans des actions humanitaires et de bienfaisance, saluant l’intérêt des jeunes pour ce genre d’initiatives qui renforcent la cohésion sociale.

C’est aussi dans le cadre de cette solidarité que des associations comme Kafil El Yatim et des organisations à l’instar du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), représenté par son président national Kamel Moula et les autorités locales de Tizi-Ouzou ont organisé dimanche dernier un méga Iftar (rupture du jeûne) collectif au profit des enfants orphelins de la wilaya.

L’événement, organisé au mythique stade 1er novembre de la ville de Tizi-Ouzou, a regroupé 4.000 personnes, majoritairement des orphelins et des veuves, et a été l’occasion de distribuer des vêtements de l’Aïd à 1.300 enfants orphelins, en plus d’autres cadeaux en forme d’aides financières et de Omra (pèlerinage) aux veuves.

M. Moula a rappelé, à l’occasion, les valeurs de solidarité entre les algériens qui forment une grande famille réunie sous le toit qui est l’Algérie, alors que le président national de Kafil El Yatim, Sidali chaâouati, a observé que ce genre d’initiative renforce la cohésion sociale.