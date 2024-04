Les magasins d’habillement pour enfants sont pris d’assaut durant cette dernière semaine du ramadan à Bouira, où les parents ont entamé une course contre la montre pour acquérir des vêtements neufs à leurs enfants à quelques jours seulement de l’Aid El Fitr.

Au chef-lieu de wilaya, l'achat de vêtements a commencé depuis plus d’une semaine, mais l’engouement de familles en compagnie de leurs enfants a pris de l’ampleur à l’approche du jour de la fête annonçant la fin du mois de jeûne.

La "mission" n’est certes pas facile pour les parents qui se mobilisent pour trouver les meilleurs prix et afin de vêtir leurs enfants, souvent, selon leur choix. Cependant, beaucoup de familles sont contraintes de dépenser de grosses sommes d’argent pour satisfaire les besoins de leur progéniture.

Dans les rues des principaux quartiers comme la Cité-Ouest, Rahma, Sayah, l’ex-Ecotec, et dans l’ancien centre-ville, les magasins d’habillements ne ferment que tardivement dans la soirée pour permettre aux citoyens de faire leurs achats.

De jour comme de nuit, la ville ne désemplit pas et toutes les rues grouillent de monde, ce qui donne de l’allure et de l’ambiance à Bouira en ces derniers jours de Ramadhan. La fête d’Aïd-El-Fitr est un jour de célébration et de joie, mais aussi une occasion de renforcer les liens de solidarité et de réconciliation.

Pour les enfants, le premier souci est de se vêtir en ce jour de fête d’habits neufs, mais pour les parents, les choses ne sont pas du tout aisées, notamment pour les familles nombreuses, au regard des prix affichés, jugés trop élevés pour les bourses moyennes et modestes.

A la cité Ouest, tout visiteur peut constater le rush de familles après la rupture du jeûne, et il est remarqué que beaucoup préfèrent sortir le soir, profitant de la fraîcheur nocturne, pour faire les achats.

Plusieurs personnes approchées par l'APS, dont des pères de familles, ont qualifié d'"excessifs" les prix de vêtements qui, selon eux, ont connu des hausses sensibles par rapport à ceux appliqués il y a deux ans.

"Certains commerçants saisissent cette opportunité pour tirer profit et gagner le plus d’argent possible", a estimé Omar, un quadragénaire et père de deux enfants.

Quelques magasins, appelés "Bazars", font des promotions pour baisser les prix et permettre aux familles modestes de faire leurs achats.

Les vendeurs par contre, trouvent que les prix sont abordables pour les familles malgré la hausse qui est due, selon eux, au "manque d’importation de vêtements".

"Les prix diffèrent d’un produit à un autre et selon la mode", a expliqué Mohamed, un propriétaire de magasin d’habillement sis à la rue Sayah, qui montrant, pour exemple, un ensemble de vêtements pour filles de six ans, a indiqué qu'"il coûte entre 5.500 et 6.000 dinars et le prix est le même pour les ensembles pour garçons".

"Les plus chanceux ont fait déjà leurs courses durant les premiers jours du ramadan avec des prix plutôt abordables, mais les prix des mêmes articles ont vite augmenté avec l’approche de l’Aid", a fait remarquer une quinquagénaire en quête de vêtements pour ces trois enfants.

Cette mère de famille a révélé avoir acheté une robe à 6.200 dinars et des chaussures à 3.000 dinars rien que pour sa fille âgée de huit ans. "Ce n’est pas facile de faire face à toute cette cherté", a-t-elle dit.

Certains commerçants ont expliqué la hausse des prix par l’arrivée de nouvelles modes et marques d’habits. "Aujourd’hui, pour vêtir un seul enfant, il faut au moins une somme de 8.000 dinars sans parler des jouets et autres accessoires qui vont avec la tenue", a estimé Oussama, un commerçant de la ville.