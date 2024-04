Stade du 18-Février de Biskra Temps chaud, affluence nombreuse, arbitres: MM Soltani, Cherif Zaatri et M’Chid Hadjala.

Avts : N. Khoualed (27’), Boukaroum (37’) USB. Traore (37’) JSK

Buts : L. Khoualed (90’+8) USB.

US Biskra:

Mellala,Salem,Dakhia,(Nezar 65’),Boukaroum,Siam,Lakhdari,Baali,(Ounas 65’),Medane,Rahmoun,(L. Khoualed 90’), Belkacem,

Entr : Zeghdoud

JSK :

Benrabah,Nechat,Gatal,(Mammeri 90’), Souyad,Benzaid,Bouhakak,Amriche, Boumechra,(Matallah 75’),Traoré, Boualia,(Redjem 82’),Matouti,(Mouaki 75’),

Entr: Ait-Djoudi

En allant affronter l’US Biskra en déplacement, la formation de Djurdjura a concédé une nouvelle défaite par la plus petite des marges, au terme d’un match où l’équipe a produit une autre contre-performance. Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une domination totale des locaux durant le premier quart d’heure.

Après une première menace Rahmoun , dont le tir passe à quelques centimètres des bois de Benrabah quelque minutes plus tard Baali a failli ouvrir la marque si les le gardien Benrabah qui a étaler toute sa classe pour dévier le cuir en corner ,toujours le même jour à la 22e l’ex Canaris Medane et lactuel attaquant de l’USB pénètre dans la surface de réparation tire croiser frôle le poteau du gardien des Canaris .

Juste après cette occasion raté par Biskra les protège de ait Djoudi ont créé quelque occasion par Matouti et Traouri surtout à 34 de jeux un centre dans la surface de réparation bien noté par Boumechra le capitaine de l'équipe koceila Boualia a failli faire mouche heureusement le gardien Mellala à sortir le cuir sur sa ligne. Ensuite le rythme du match va baisser d’un cran.

En menant au score, les locaux reculent derrière, mais les joueurs de la JSK ne sauront pas en profiter pour ouvrir la marque durant cette première période. Certes, ils osent vers l’avant, mais on assiste plutôt à un jeu brouillon et des attaquants qui peinent à désaxer la défense adverse. Ils vont tenter de surprendre l’adversaire des balles arrêtées, mais en vain. C’est donc sur le score de zéro à zéro que l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Après la pause, les verts et jaune rentreront plus déterminés pour revenir avec un score positif à Tizi Ouzou .

Mais le jeu de l’équipe est loin des attentes. Les attaquants sont trop isolés et ne parviendront à créer la moindre occasion dangereuse. Même l’incorporation de Mouaki ne va rien apporter au compartiment offensif. Il faut dire que l’équipe de l’USB, qui axe sur les contre-attaques durant toute la seconde période du match, se montre très bien organisée sur le terrain mais surtout très solide derrière.

En effet, la bande à Mounir Zeghdoud ferme tous les espaces aux joueurs kabyles qui peinent à créer une attaque. Au moment où ces derniers cherchent toujours à ce libéré d'ailleurs tout le monde s'attend que la rencontre entre US Biskra et les Canaris se neutralise, l’arbitre ajoute huit minutes temps additionnel Les Biskris jouèrent le tout pour le tout durant ces dernières minutes en enchainant des offensives sur le camp des verts et jaune à la 98’, le rentrant Khoualed profita d’une erreur défensive des Jaune et vert dans la surface de réparation pour tromper gardien Benrabah.

Souyad et ses coéquipiers se décidèrent tardivement à quitter leur camp afin d’aller chercher l’égalisation, mais ils ne suffiront pas aux canaris pour remettre les pendules à l’heure. C’est donc sur une victoire par la plus petite des marges en faveur de l’USB que l’arbitre Soltani donne le coup de sifflet final. Après la défaite humiliante face au CRB , l’ESS enchaine une autre contre-performance, au grand désarroi des supporters.