La Caisse nationale des retraites (CNR) a mis en place une plateforme numérique permettant de vérifier l'authenticité des documents délivrés (comme l’attestation de revenus) par les plateformes numériques de la Caisse telles que "l'espace retraité" et la plateforme mobile "Takaoudi", indique, vendredi, la CNR dans un communiqué.

Cette plateforme est accessible à travers l'espace des services numériques du site web de la Caisse : www.cnr.dz ou sur le lien de la plateforme de vérification des documents : https://retraite.cnr.dz/#/validate, a précisé la même source. "Cette plateforme garantit à toutes les administrations et institutions l’authenticité des documents délivrés et comporte plusieurs modes de sécurisation en plus d’un code QR placé en bas du document", note le communiqué.

Afin de faciliter l'utilisation de cette plateforme, la CNR met à disposition un tutoriel vidéo sur les étapes nécessaires à la vérification de l’authenticité de l’attestation, sur lien suivant : https ://youtu.be/yBzAuuhdXho. Cette procédure permettra aux personnes concernées d’éviter les déplacements aux agences locales pour l’obtenir, selon la même source.