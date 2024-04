La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé, jeudi soir à Aïn Témouchent, l'importance d'accompagner et de former les associations culturelles de façon périodique, à travers des programmes pratiques à même d'aiguiser les talents créatifs dans le domaine culturel.

Présidant à la Maison de culture Aïssa-Messaoudi la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre la direction de wilaya du secteur de la Culture et des Arts et la commune de Aïn Témouchent pour l'exploitation du petit théâtre relevant des biens de la commune, Mme Mouloudji a souligné l'importance d'accompagner et de former les associations culturelles, à travers un programme périodique englobant les différents domaines culturels et artistiques, en veillant à "cultiver le sens créatif des jeunes dans ce domaine".

La ministre a insisté sur l'exploitation régulière de ladite structure, à travers la programmation de plusieurs activités artistiques et théâtrales en accueillant les différentes associations culturelles, et en leur assurant l'accompagnement et la formation nécessaires.

Mme Mouloudji a inspecté, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Aïn Témouchent, des ateliers créatifs au niveau de la Maison de la culture Aïssa-Messaoudi, notamment ceux liés à l'art plastique, et s'est enquis des activités du Club de "Aïn Témouchent Taqraa", un espace pour encourager les jeunes à la lecture.

Un exposé a été présenté à la ministre sur le projet de création d'un musée présentant les artistes de la wilaya, en cours de réalisation.

La ministre a, en outre, assisté à une présentation artistique traditionnelle offerte par des troupes folkloriques locales.

Elle a, par ailleurs, procédé à la distinction de l'artiste trompettiste Messaoud Bellemou, à qui elle a remis une copie de l'attestation originale de la classification de la chanson Raï patrimoine immatériel de l'humanité, par l'UNESCO, en 2022.

Messaoud Bellemou (78 ans) est le premier artiste algérien qui a œuvré à la modernisation de la musique Raï en 1967, en introduisant un instrument de musique en cuivre dans ce genre musical, et contribué à faire connaître cet art à travers le monde.