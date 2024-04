La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a insisté, jeudi à Ain Témouchent, sur la nécessité d’intensifier et d'actualiser les recherches archéologiques et d’impliquer l’université et les spécialistes dans ce domaine.

La ministre a appelé, en inspectant le site archéologique de la région de Siga (commune de Oulhaça) dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, à "intensifier et actualiser" les recherches archéologiques en impliquant l’université et tous les spécialistes dans ce domaine, soulignant que des recherches pluridisciplinaires dans différents sites archéologiques sont nécessaires et importantes.

Soraya Mouloudji a indiqué que le ministère de la Culture et des Arts œuvre à élaborer une carte archéologique algérienne, ce qui nécessite la participation de tous les spécialistes pour l’enrichir à travers leurs recherches archéologiques.

Elle a mis l’accent sur le site historique de Siga qui a bénéficié cette année d'un plan de sauvegarde et de restauration. Le sanctuaire du roi Syphax a également bénéficié de l’inscription d’une opération pour y réaliser des travaux urgents dans le cadre de protection.

Des travaux sont actuellement en cours pour élaborer un plan au profit de ce sanctuaire archéologique, qui fera l'objet d’approbation par l’APW d'Ain Témouchent, ce qui permettra à l’avenir d’inscrire des projets en faveur de ces sites archéologiques.

L'histoire du site archéologique de "Siga", qui s'étend sur 60 hectares, remonte au 4e siècle avant J.-C. Au 3e siècle avant J.-C fut fondée la capitale du Royaume numide occidental.

Un nombre de civilisations s'y sont succédé, ce qui revêt son importance historique, selon les explications fournies par le bureau d'études supervisant l'élaboration du plan de protection du site.

Par la même occasion, la ministre a présidé la cérémonie de signature d'une convention-cadre entre la direction de la culture et des arts et la conservation des forêts de la wilaya, portant sur reboisement de la bande entourant ce site archéologique et la contribution à diverses activités d'intérêt commun entre les deux secteurs. Dans la ville d'Ain Temouchent, Mme Mouloudji a inauguré le Musée public national de la Préhistoire et du Moyen âge qui comprend plusieurs structures, une salle d'exposition et une bibliothèque.

A cette occasion, elle a présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la direction de wilaya de la culture et des arts et l'université "Belhadj Bouchaib" d'Ain Temouchent, qui vise à "promouvoir la recherche historique et archéologique dans ce domaine et encourager les étudiants à investir davantage dans les startups et les industries créatives et culturelles, a-t-elle souligné. La ministre a déclaré que "ce musée sera reconverti pour accueillir les découvertes archéologiques actuellement situées au niveau de la circonscription archéologique de l'Office National pour la Gestion et l'Exploitation des Biens Culturels Protégés, estimées à 1.650 pièces archéologiques, qui seront transférées à ce musée.

Par ailleurs, elle a inspecté de visu les travaux de réhabilitation de la salle du cinéma "Fellaoucene", lancés en janvier dernier et qui seront réceptionnés en septembre prochain, avant d'inaugurer la salle de cinéma "Soummam" qui a bénéficié d’un projet de réhabilitation et d’équipements en techniques modernes.

En outre, Soraya Mouloudji a donné, à la bibliothèque principale de lecture publique, le coup d’envoi d’une caravane de distribution d’un lot de 4000 livres aux bibliothèques de zones éloignées de 10 communes. La ministre s’est enquise, à la circonscription archéologique relevant de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, de l’opération d’inventaire des objets archéologiques prévus d’être transférés au nouveau musée national public et elle a adressé aux responsables des instructions pour faire appel à l’assistance de l’Ecole nationale de conservation des biens culturels et leur restauration en cas de présence d’objets nécessitant une restauration. A la forêt de détente à Rachegoun, la ministère a suivi un exposé sur les circuits culturels et touristiques destinés à l’exploitation de la zone et a salué le lien étroit entre les secteurs du tourisme et de la culture, soulignant que "chacun complète l’autre".

Mme Mouloudji a aussi qualifié ces circuits de "projet pionnier dans cette région touristique par excellence". La ministre poursuivra, jeudi soir, sa visite dans la wilaya d'Ain Temouchent, en supervisant un ensemble d'activités culturelles à la maison de la culture "Aissa Messaoudi".