Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a ordonné jeudi une enquête approfondie sur la gestion de la société de réalisation et gestion des marchés de gros (Magros) suite à des "dépassements" enregistrés dans la gestion de cette société publique, indique un communiqué du ministère. "Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni a ordonné une enquête approfondie sur la gestion de la société de réalisation et gestion des marchés de gros (Magros) suite à des dépassements enregistrés dans la gestion de cette société publique", lit-on dans le communiqué.

"Le ministre a, en outre, pris la décision de limoger le P-DG de cette société ainsi que certains cadres soupçonnés d'être impliqués dans la situation que traverse la société" ajoute-t-on de même source.