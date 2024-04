Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur poursuivait ses efforts pour le raccordement de l'ensemble des régions du pays aux réseaux d'électricité et de gaz, aussi bien les habitations que les zones industrielles et les exploitations agricoles Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par le vice-président Hani Ahcene, en présence de membres du Gouvernement, M. Arkab a assuré que "conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, nous ne laisserons aucun foyer sans électricité à travers l'ensemble du territoire national".

Pour ce faire, les entreprises et les instances relevant du secteur veillent à la concrétisation totale des programmes tracés par les pouvoirs publics en vue d'assurer la couverture en énergie de toutes les régions, a affirmé le ministre en réponse à une question du député Abdelhak Belfar (Indépendants).

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, 27.670 foyers ont été raccordés à l'électricité et 20.955 autres au gaz, un chiffre appelé à augmenter à la faveur des projets en cours de réalisation, a-t-il précisé. Un recensement général des régions non raccordées à l'électricité à travers la wilaya a été effectué avec Sonelgaz et les services locaux, dont les résultats ont été soumis au ministère, qui s'attèle à y programmer des projets, a fait savoir le ministre. Ainsi, la wilaya compte 9.227 foyers non encore raccordés à l'électricité, selon le ministre.

En réponse à la question de la députée Fatma Rebiai (Front El Moustakbal) concernant le raccordement de Merouana dans la wilaya de Batna à l'électricité rurale et au gaz naturel, M. Arkab a affirmé que plusieurs foyers avaient été raccordés à l'énergie dans le cadre des programmes quinquennal et complémentaire, du programme du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FGSCL), du programme des Hauts plateaux et du programme de la wilaya.

Quant aux régions n'ayant pas encore été raccordées, elles ont été recensées et proposées dans le cadre des besoins de la wilaya pour la période 2024-2025 au titre de Merouana-extension, a-t-il déclaré. La wilaya de Batna a bénéficié, dans le cadre des programmes quinquennal et complémentaire et du programme des zones d'ombre, d'un programme de raccordement de 39.057 foyers au gaz pour un montant de 10.837 millions de DA, et de 18.373 foyers à l'électricité pour un montant de 8.822 millions DA.

Répondant à la question du député Baghdad Benamara (FLN) concernant le recrutement de 59 agents par l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) dans la wilaya d'El Bayadh, M. Arkab a expliqué que l'organisation de telles opérations se faisait sous la contrôle des représentants du wali, sur la base des listes envoyées par les services de l'agence locale de l'emploi, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette opération vise à offrir des opportunités d'emploi à la main-d'œuvre locale, a-t-il poursuivi, soulignant que "les filiales de Sonatrach ont des instructions strictes concernant le recrutement local".