Au moins cinq personnes, dont des travailleurs humanitaires, ont été tuées et plusieurs autres blessées, jeudi, dans un attentat à la bombe perpétré dans la capitale somalienne Mogadiscio, ont rapporté vendredi des médias, citant des sources sécuritaires.

Une bombe télécommandée, placée en bord de route dans le quartier de Garasbaley, a explosé au passage d'un véhicule transportant des ressortissants turcs et leurs escortes sécuritaires qui se rendaient dans des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays, pour y mener des opérations d'aide humanitaire, a précisé un responsable militaire, Ahmed Abdi, cité par l'agence de presse anadolu.

La même sources a indiqué que "la police avait ouvert une enquête et annoncé la mort de trois gardes de sécurité, sans préciser combien de ressortissants Turcs avaient été tués ou blessés".

Les médias ont cependant rapporté que deux ressortissants turcs qui se trouvaient à Mogadiscio pour des opérations humanitaires durant les derniers jours du mois sacré du Ramadan ont été tués.

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat pour l'heure. La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant des groupes terroristes al-Shabab et Daech.

Al-Shabab combat, depuis 2007, le gouvernement somalien et la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), une mission multidimensionnelle agréée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

L'ONU redouble d'efforts pour éliminer les restes explosifs

Le Service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) s'est engagé jeudi à poursuivre les efforts visant à débarrasser la Somalie des restes explosifs de guerre (REG).

L'UNMAS a déclaré qu'il renforcerait la capacité de l'Autorité somalienne de gestion des explosifs (SEMA), chargée de la supervision et de la coordination opérationnelle dans ces domaines, notant que les mines terrestres et les restes explosifs de guerre continuaient de mettre en danger la vie du peuple somalien, causant de graves accidents.

"La contamination par les explosifs a non seulement un impact sur la sécurité des communautés, mais elle entrave également le développement économique en limitant l'accès à la terre et aux ressources et en empêchant les activités socio-économiques", a déclaré l'UNMAS dans un communiqué à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au problème des mines et d'assistance à la lutte antimines.

Les partenaires humanitaires de la lutte contre les mines ont enregistré 1.390 victimes civiles dues aux mines terrestres et aux restes explosifs de guerre depuis 2004.

L'UNMAS a déclaré avoir obtenu 240.000 dollars américains qui serviront à financer son projet "d'action humanitaire contre les mines pour promouvoir la paix et la sécurité en Somalie".

Ces fonds contribueront à améliorer la protection des civils contre l'impact des engins explosifs en aidant le gouvernement à gérer efficacement le secteur de l'action antimines par le biais du renforcement des capacités de la SEMA, l'autorité responsable de la gestion du secteur de l'action antimines.

Justin Smith, chef de la lutte antimines de l'UNMAS en Somalie, a déclaré : "Le développement des capacités nationales de lutte contre les mines est une composante essentielle du travail de l'UNMAS en Somalie, contribuant à l'objectif global de créer un environnement plus sûr et plus stable pour tous".

L'UNMAS a déclaré que la capacité nationale était cruciale pour contrôler l'efficacité des interventions de lutte contre les mines en Somalie et pour contribuer à renforcer la sûreté et la sécurité des communautés.

Il a déclaré qu'en raison des récentes opérations militaires, de vastes zones de la Somalie pourraient être exposées à une nouvelle contamination par des explosifs et que, par conséquent, le gouvernement devrait assurer une réponse humanitaire efficace en matière de lutte contre les mines qui protège les civils et réduit les dangers posés par les zones nouvellement contaminées.

L'organisme des Nations Unies a déclaré qu'il mènerait des activités visant à aider la SEMA à renforcer et à maintenir ses capacités techniques et de gestion afin de coordonner efficacement les interventions humanitaires de lutte contre les mines en Somalie.