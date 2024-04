Vous êtes tranquillement en train de vous brosser les dents et voilà que votre cœur se met à battre plus rapidement et de façon désordonnée. Pas de panique ! Les palpitations cardiaques ne sont pas forcément le signe d'un problème cardiaque mais peuvent être dues à des causes surprenantes.

On peut ressentir parfois une impression de petits coups dans la poitrine, avec des battements de cœur plus forts, plus rapides, voire irréguliers. La plupart du temps ce n'est pas grave. Les palpitations ont plusieurs origines. En général, il s'agit du cœur qui s'adapte à une situation normale. Ce dernier fonctionne comme une pompe dont les contractions régulières se font grâce à un système électrique automatique. Les contractions cardiaques varient tout au long de la journée en fonction de vos besoins et de vos activités.

Devant ces palpitations, la première chose à faire est de se relaxer. Asseyez-vous et respirez profondément pendant plusieurs minutes, puis buvez un verre d'eau. Cela devrait aider à ramener le cœur à des pulsations plus raisonnables d'autant que vos palpitations ont peut-être une cause toute simple. Attention d'ailleurs à ne pas confondre palpitations et troubles du rythme cardiaque. Ces derniers sont des anomalies de l'activité électrique qui déclenche et régule l'activité du muscle cardiaque. On retrouve notamment comme troubles du rythme cardiaque : la tachycardie, la bradycardie et l'arythmie.

Néanmoins si vous ressentez une quelconque gêne ou que ces palpitations se répètent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Celui-ci procèdera à un examen clinique complet pour écarter tout signe de troubles du rythme cardiaque ou une éventuelle maladie cardio-vasculaire. Au besoin, il vous fera passer un électrocardiogramme.

Bien souvent, les palpitations ne se révèlent pas inquiétantes. Il ne s'agit que de votre cœur qui tape trop fort sans qu'il y est une anomalie décelable. Vous pouvez être rassuré. La réponse se trouve peut-être du coté de votre environnement ou de vos habitudes de vie.

1/9 - Vous avez bu trop de café

Vous le savez, la caféine est un stimulant. Cela signifie qu'elle stimule le système nerveux autonome (le système nerveux involontaire qui contrôle, entre autres) le rythme cardiaque. Si vous avez abusé du café (ou des boissons énergisantes à la caféine), cela peut donc provoquer des palpitations. Faites-vous plutôt une tasse de thé vert mais si ces palpitations sont accompagnées de vertiges ou d'étourdissements, prenez quand même rendez-vous chez le médecin.

2/9 - Vous avez le nez bouché

Et pour mieux respirer, vous avez pris un médicament à base de pseudoéphédrine, une molécule à effet vasoconstricteur. Or, ces médicaments (vendus sans ordonnance) peuvent provoquer des palpitations chez les personnes sensibles ou qui souffrent d'hypertension.

Ils peuvent même, selon l'Agnce nationale de sécurité du médicament (ANSM), augmenter le risque d'infarctus.

Pour déboucher votre nez, un lavage des narines avec un spray de sérum physiologique ou une solution saline demeure la meilleure solution, sans effets indésirables.

3/9 - Vous êtes déshydratée

Notre corps est constitué de 60 % d'eau. Aussi, perdre trop de liquide (en cas de forte transpiration) ou ne pas boire suffisamment peuvent conduire à un début de déshydratation.

Cela se traduit par la bouche sèche, des crampes musculaires mais aussi des palpitations cardiaques. La déshydratation peut en effet provoquer des changements dans les électrolytes (les sels minéraux) de votre corps, ce qui fait baisser la pression artérielle et provoque de l'arythmie cardiaque. Pour compenser les pertes en eau de notre corps (urines, transpiration, respiration) il est important de boire au moins 1,5 litre chaque jour.

5/9 - Vous êtes en situation de stress ou d'anxiété

En réaction au stress que vous vivez, votre cerveau va ordonner à votre corps de réagir. Cette réaction sur le corps va se traduire physiologiquement par une poussée d'adrénaline. Cette hormone destinée à donner de l'énergie va induire une augmentation du rythme cardiaque ce qui va être à l'origine de vos palpitations. Une fois la situation stressante passée, votre cœur reprendra son rythme habituel.

Pour limiter le stress au quotidien, vous pouvez avoir recours à des exercices respiratoires. Faire un peu d'exercice comme simplement de la marche est aussi très bien pour évacuer le stress et réduire les palpitations.

6/9 - Vous consommez du tabac ou des drogues

La nicotine que contient le tabac et toutes les autres drogues : cocaïne, amphétamine, ecstasy sont des substances dangereuses pour votre cœur. Elles sont la source de risques cardiovasculaires grave et peuvent même engendrer des troubles du rythme cardiaque comme la tachycardie qui provoque justement vos palpitations. Il est donc fortement recommandé d'arrêter la consommation de ces substances nocives pour votre corps. Celui-ci ne retrouvera pas un rythme cardiaque normal tout de suite, les palpitations pouvant perdurer pendant la période de sevrage. Elles devraient toutefois s'estomper aux alentours de la quatrième semaine suivant votre arrêt.

7/9 - Vous avez un problème de thyroïde

La thyroïde est une petite glande située à la base votre cou. Elle produit des hormones indispensables au bon fonctionnement de votre organisme. Il est possible qu'elle se mette à produire un surplus d'hormones, ce qu'on appelle hyperthyroïdie.

Les palpitations cardiaques sont notamment un des symptômes de cette hyperthyroïdie.

A retenir également que le traitement médicamenteux de l'hypothyroïdie, qui est au contraire un déficit en hormones thyroïdiennes, peut engendrer également des palpitations s'il est mal dosé.

8/9 - Vous manquez de sucre

Sauter un repas n'est pas toujours bon pour votre santé. Si au cours de votre journée vous vous sentez fatigué, vous avez des bouffées de chaleur, vous transpirez beaucoup et vous sentez votre cœur palpiter c'est que vous êtes en hypoglycémie.

Votre corps réagit alors à ce manque de sucre en produisant de l'adrénaline qui va venir accélérer votre rythme cardiaque.

Il est donc important de vous alimenter tout au long de la journée ou d'avoir une collation sous la main en cas de coup de mou. Si vous êtes diabétique, il faudra faire d'autant plus attention en surveillant bien votre glycémie.

9/9 - Vous subissez un changement hormonal

Les hormones féminines varient tout au long du cycle menstruel et de la vie des femmes. Celles-ci peuvent remarquer une accélération de leur rythme cardiaque à de nombreuses reprises. Lorsqu'elles ont leurs règles, quand elles sont enceintes, si elles approchent de la ménopause ou qu'elles sont déjà ménopausées.

Le taux d'hormones étant différent dans chacun de ces cas c'est ce qui provoque les palpitations. Pas d'inquiétude à avoir, celles-ci ne sont que temporaires.