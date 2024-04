L’ONG Save the Children a averti mardi que 346.000 enfants de moins de cinq ans dans la bande de Ghaza étaient exposés à la malnutrition, à la lumière de la détérioration continue des conditions de santé suite au siège sioniste de l’enclave palestinienne.

L’organisation internationale a indiqué, dans un communiqué, que «les 346.000 enfants de moins de cinq ans de Ghaza sont les plus exposés au risque de malnutrition, la situation catastrophique dans la bande de Ghaza se détériorant rapidement».

L’ONG a expliqué que les estimations actuelles indiquent qu’»un enfant de moins de deux ans sur trois dans le nord de Ghaza souffre d’émaciation, contre un enfant sur six en janvier dernier». Elle a indiqué que les enfants souffrant de malnutrition à Ghaza «ne reçoivent pas la nourriture et les soins médicaux dont ils ont besoin pour survivre, compte tenu de l’interdiction du passage de nourriture et de l’effondrement du système de santé».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde en permanence contre les conséquences de l’effondrement du système de santé à Ghaza, conséquence de la guerre sioniste dans la bande de Ghaza depuis plus de six mois. Depuis le début de leur guerre contre Ghaza le 7 octobre, les forces sionistes ont ciblé des installations médicales et des hôpitaux dans diverses zones de la bande de Ghaza avec des attaques systématiques et continues, provoquant la destruction du système de santé, une catastrophe humanitaire et la détérioration des infrastructures.

L’OMS rapporte une «forte hausse» des décès de nouveaux-nés à Ghaza

La mortalité des nouveaux-nés est «en forte hausse» à Ghaza, les bébés naissant en sous-poids, a indiqué mardi l’OMS, qui se base sur les témoignages de médecins sur place. «Différents médecins, en particulier dans les maternités, rapportent qu’ils constatent une forte hausse du nombre d’enfants nés avec un faible poids à la naissance et qu’ils ne survivent tout simplement pas à la période néonatale parce qu’ils sont nés trop petits», a indiqué Margaret Harris, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève. «L’hôpital pédiatrique Kamal Adwan, où arrivent chaque jour au moins 15 enfants mal-nourris est particulièrement important, et les besoins deviennent de plus en plus criants», a-t-elle indiqué.

Toutefois, l’OMS n’est pas en mesure d’établir des statistiques précises en raison de la dévastation dans le territoire palestinien après six mois de violences.

Elle a aussi donné l’exemple d’un centre de stabilisation installé la semaine dernière, où «les patients hospitalisés sont généralement des enfants qui souffrent de maladies et de malnutrition car, comme vous le savez, si vous souffrez d’une maladie sous-jacente, la malnutrition vous tuera beaucoup plus rapidement».

Elle est aussi revenue sur l’hôpital al-Chifa, dans la ville de Ghaza, qui était le plus important de tout le territoire et qui a été le théâtre depuis la mi-mars d’une intense opération militaire de l’armée sioniste. «Il n’est plus en mesure de fonctionner comme un hôpital sous quelque forme que ce soit, a affirmé la porte-parole.

«Le complexe hospitalier al-Chifa a disparu à jamais», a lancé le directeur par intérim de l’hôpital, dans une vidéo réalisée sur place et diffusée par l’OMS. «Détruire al-Chifa signifie arracher le cœur du système de santé» de Ghaza, a insisté Margaret Harris, soulignant que c’était un immense hôpital de 750 lits, 25 salles d’opération et 30 salles de soins intensifs.

Le plus grand hôpital de Ghaza est «en ruines» (ONU)

Le plus grand hôpital de Ghaza est «en ruines», à la suite de deux semaines de siège par l’armée sioniste, ont indiqué mardi des agences humanitaires de l’ONU, exprimant leur indignation après que sept travailleurs de l’ONG World Central Kitchen ont été tués lors d’un raid aérien de l’armée d’occupation.

Dans une évaluation de la fermeture de l’hôpital Al-Shifa d’une capacité de 750 lits dans la ville de Ghaza, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que les équipes d’aide attendaient depuis «des jours et des jours» l’accès à l’établissement sinistré, où le personnel et les patients subissaient «des niveaux de violence horribles» par les forces d’occupation sionistes.

«Nous avons eu des contacts avec le personnel. Les directeurs (de l’hôpital) nous ont dit qu’Al -Shifa avait disparu, qu’il n’était plus en mesure de fonctionner de quelque manière que ce soit en tant que centre médical», a déclaré devant des journalistes à Genève, une porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, indiquant que l’établissement était désormais «en ruines», et qu’au moins 21 patients étaient tombés en martyrs pendant le siège des forces d’occupation.

Au fur et à mesure que la situation se détériorait, le personnel médical a dû déplacer les patients dans un bureau situé dans l’enceinte de l’hôpital, sans toilettes et où il n’y avait «pas d’eau (ni) de nourriture. A la fin, ils partageaient une bouteille d’eau entre 15 personnes», a raconté la porte-parole de l’OMS.

Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le personnel médical «n’avait aucun moyen de s’occuper des patients, dont beaucoup étaient des blessés graves (ou) des patients en soins intensifs» équipés de sondes urinaires mais dépourvus de sacs urinaires. «Vous pouvez imaginer l’horreur qui s’est déroulée».

Ces derniers développements interviennent alors que les opérations d’aide à l’enclave palestinienne suscitaient de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité, après que l’ONG World Central Kitchen a signalé qu’une frappe aérienne sioniste sur l’un de ses véhicules avait tué sept travailleurs humanitaires à Deir al-Balah, dans le centre de Ghaza.

A la suite de ces informations et des images du véhicule de l’ONG montrant un grand trou dans son toit, le Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Martin Griffiths, a exprimé son indignation et décrit les victimes comme des «héros, tués alors qu’ils tentaient de nourrir des personnes affamées».

De son côté, le Coordonnateur humanitaire pour le territoire palestinien occupé, Jamie McGoldrick, s’est dit «extrêmement attristé et consterné» par la mort des sept employés de World Central Kitchen à Deir al-Balah, notant qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé.

Au 20 mars, au moins 196 humanitaires ont été tués dans le territoire palestinien occupé depuis octobre 2023. «Cela représente près de trois fois le nombre de morts enregistré dans n’importe quel conflit en un an», a-t-il souligné dans un communiqué. S’ajoutent des centaines de professionnels de la santé qui sont tombés en martyrs à ce jour, «en faisant leur travail», a noté Mme Harris, ainsi que des milliers de civils, dont 13.000 enfants, dans des bombardements sionistes constants.

L’équipe de l’OMS a également l’intention de se rendre à l’hôpital Kamal-Adwan, où le nombre croissant de bébés nés avec un poids trop faible pour survivre suscite déjà de vives inquiétudes. L’établissement admet déjà au moins 15 enfants mal nourris par jour et les besoins sont «de plus en plus importants», a insisté Mme Harris, en lançant un nouvel appel au cessez-le-feu. «Il faut prendre cela au sérieux - le cessez-le-feu, la résolution de l’ONU - le monde a convenu qu’un cessez-le-feu devait avoir lieu. Il aurait dû avoir lieu il y a des mois, mais il doit avoir lieu maintenant», a-t-elle insisté.

L’ONU prévoit l’envoi d’une mission à l’hôpital Al-Shifa à Ghaza (Dujarric)

L’Organisation des Nations-unies a annoncé son intention d’envoyer une mission à l’hôpital Al-Shifa, à l’ouest de Ghaza, après 14 jours de raids sionistes incessants, pour assurer la prise en charge des patients et évaluer les dégâts.

«Nous prévoyons une mission à l’hôpital dès que nous pourrons y parvenir, pour aider les gens à recevoir des soins médicaux et évaluer l’état de l’hôpital», a déclaré, lundi soir, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

«A présent, nous essayons d’avoir toutes les garanties de sécurité dont nous avons besoin», a ajouté Dujarric, déplorant «les victimes palestiniennes décédées au cours des raids de l’armée sioniste sur l’hôpital».

Selon des témoins oculaires, les forces d’occupation sionistes se sont retirées de l’hôpital Al-Shifa et des zones environnantes. «L’hôpital Al-Shifa est désormais complètement hors service, l’armée ayant détruit tout le matériel médical du complexe, les salles d’opération et les unités de soins intensifs», selon les autorités sanitaires palestiniennes.