Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, le ministère des Affaires

étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie ont cosigné, mardi à Alger, le document du projet d'appui

à l'élaboration du 1er rapport biennal sur la transparence (RBT) et du 2e rapport biennal

sur la transparence relatif à la 4e communication nationale, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Accord de Paris.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de la Représentante résidente du PNUD en Algérie, ainsi que des membres du Comité national climat (CNC) et de plusieurs experts.

L'élaboration des rapports de transparence pour les communications nationales sur les changements climatiques dénote l'importance qu'attache l'Algérie au respect de ses engagements pour atteindre les objectifs de la CCNUCC et de l'Accord de Paris, d'autant plus que l'Algérie "s'attèle à mettre en place un plan national d'adaptation (PNA) aux changements climatiques", selon les explications fournies à cet égard.

Ce plan national donne la priorité à la protection des populations, à la préservation des ressources naturelles et des infrastructures vitales contre les risques majeurs, en classant le risque de sécheresse parmi les phénomènes climatiques dangereux et la désertification parmi les risques majeurs. Dans son allocution à cette occasion, Mme Dahleb a mis en avant l'importance du respect des délais et des engagements internationaux, en ce sens que les deux rapports doivent être présentés "avant la fin de l'année en cours", relevant "le caractère urgent" du processus nécessitant "un démarrage effectif et rapide des travaux d'élaboration de ces rapports".

La ministre a rappelé les trois rapports, à savoir : le premier rapport sur la transparence (RBT), la troisième communication nationale (SCN), et le rapport d’Inventaire national (NIR) que son département ministériel avait soumis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à partir du 23 décembre 2023.

"L'engagement de Algérie à contribuer aux efforts internationaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et sa détermination à lutter contre les changements climatiques figurent parmi les priorités du programme du président de la République, notamment à travers les transitions énergétique et écologique, qui représentent les piliers de l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la diversification des ressources biologiques", a indiqué Mme Dahleb.

Dans ce cadre, elle a souligné que le gouvernement veillait à la mise en œuvre du Plan National Climat (PNC) adopté en 2019, englobant 155 projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à s'adapter aux effets négatifs du changement climatique et à accompagner la bonne gouvernance climatique.