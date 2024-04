Le Dialogue national inclusif qui a pour but de réformer les institutions du pays et réfléchir sur la transparence électorale ainsi que la gouvernance du pays après la transition politique entamée a officiellement débuté mardi à Libreville en présence du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra.

Faustin Archange Touadéra a participé à la cérémonie en sa qualité de facilitateur désigné par la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) pour accompagner la transition gabonaise.

"Ouvrir ces travaux équivaut pour moi à ouvrir une grande page de notre histoire", a souligné Brice Clotaire Oligui Nguema qui considère le cadre des présentes assises comme "une incubation des idées novatrices qui contribueront à la rédaction d'une nouvelle Constitution destinée à asseoir la démocratie et un véritable Etat de droit et de justice sociale". Les participants mettront en place un groupe de travail qui rédigera un projet de Constitution à adopter par référendum. Le dernier referendum au Gabon date d'il y a 29 ans, a rappelé le général Oligui Nguema.

"La haine et la violence ne sauraient être un projet politique (...) Ce n'est ni un dialogue politicien, ni un dialogue politicard, au sens des luttes partisanes pour la conservation ou la conquête du pouvoir.

Ces travaux doivent privilégier la résolution des problèmes par la discussion, pour qu'ils débouchent sur la victoire du Gabon", a martelé Brice Clotaire Oligui Nguema, se réjouissant par ailleurs du leadership et de l'émergence des jeunes acteurs politiques et de la société civile qui constituent la majorité des délégués à ces assises.

Le dialogue doit s'achever le 30 avril. Les recommandations issues du dialogue seront transformées en textes de lois afin qu'elles soient intégralement appliquées, a promis le président de la transition.