Le jardin du 1er-Novembre 1954, situé au cœur de la ville de Biskra, a été inauguré dans la soirée de vendredi après une opération de réhabilitation et de réaménagement. Le wali de Biskra, Lakhdar Sedas, accompagné de plusieurs responsables locaux et d’acteurs de la société civile, a présidé la cérémonie d’inauguration de cet espace de loisirs qui a fait «peau neuve» dans le cadre d’un programme portant sur la réhabilitation et l’aménagement de quatre (4) jardins publics de la capitale des Ziban.

Le réaménagement du jardin du 1er-Novembre 1954 qui se présente désormais sous un nouveau jour, plus esthétique et plus avenant, a duré six (6) mois durant lesquels il a été procédé à l’entretien des arbres (à l’intérieur et à l’extérieur), la réfection de l’éclairage public, la mise en place de jets d’eau et l’installation d’équipements de jeux et de loisirs pour les enfants.

S’exprimant au sujet du programme de wilaya relatif à la réhabilitation des équipements urbains, le wali a indiqué que l’ouverture des différents parcs de loisirs «reflète les efforts déployés en vue d’une exploitation rationnelle de ces espaces pour restaurer la valeur environnementale de la ville de Biskra et son modèle urbain en tant que zone touristique». Pour rappel, le programme de prise en charge des espaces récréatifs et des différents parcs de la commune de Biskra comprend, en plus du réaménagement du jardin du 1er-Novembre 1954, la réhabilitation du jardin Landon, du parc Bachir-Bennacer de la cité El Alia, du jardin des «150 logements», en plus de la création d’un nouvel espace vert public mitoyen de l’école pour jeunes, et de plusieurs autres lieux publics de repos et de loisirs dans la zone d’expansion urbaine de la «route de Batna».