La troupe de l’association culturelle "Adjial" (générations) de Constantine, a remporté, dans la soirée de vendredi, le 1er prix du 8ème du festival culturel local de l’Inchad, organisé à Guelma entre le 25 et le 29 mars.

Le second prix de cette manifestation clôturée vendredi soir à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï de Guelma, est revenu au groupe d’Inchad "El Wissal", de Biskra, tandis que la formation "Anouar El Imane" de Jijel complète le podium du festival.

En remportant le 1er prix, l’association culturelle "Adjial" s’offre le droit de participer au festival international de l’Inchad dont l’édition de 2024 est prévue à Constantine, a indiqué à l’APS le commissaire du festival, Amar Aziz, précisant que les groupes classés aux 3 premières places se sont également vus attribuer le Trophée du festival.

Selon le classement final établi par le jury présidé par Raed Naji, de l’Etat de Palestine, lu en clôture de la manifestation, le groupe Nassa’im El Tourath de Tebessa a également remporté, en guise d’encouragement, le prix spécial du jury, tandis que le prix de la meilleure voix, en solo, est revenu au jeune Redha Mohsen, du groupe "Anouar El Imane" de la wilaya de Jijel.

La soirée de clôture du festival, organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, et sous l’égide du wali de Guelma, Mme Houria Aggoun, a donné lieu à une prestation du mounchid Abderrahmane Bouhabila avec qui les nombreuses familles présentes à la maison de la culture ont interagi. Présidant la cérémonie de clôture, le secrétaire général de la wilaya de Guelma, Moubarek Ouled Abdenbi, a lu une allocution du wali, Mme Houria Aggoun, au cours de laquelle elle s’est félicitée du "grand succès" de cette manifestation, avant de remercier "tous ceux qui ont fait de ce festival une manifestation pérenne". La 8ème édition du festival culturel local de l’Inchad a vu l’entrée en compétition officielle de 10 groupes d’Inchad représentant 7 wilayas de l’est du pays, à savoir Guelma, Constantine, Sétif, Annaba, Jijel, Biskra et Tébessa.