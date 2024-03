Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que la confiance qu'il a placée dans les jeunes avait permis à l'Algérie de devenir un leader

dans la création de start-up en Afrique.

Lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, le président de la République a mis en avant la contribution des jeunes algériens à la promotion de l'économie du pays, rappelant qu'il était "le candidat des jeunes" lors de la Présidentielle de 2019.

"J'avais axé mon programme électoral à l'époque sur la société civile et les jeunes, auxquels je me suis engagé à confier le pouvoir, et je poursuis cette démarche car ils constituent la majorité en Algérie", a-t-il dit. Le président de la République a, par là même, salué le niveau atteint par les jeunes algériens, qui "désormais veulent qu'on les aide à lancer leurs propres projets plutôt que d'obtenir un emploi", ce qui a permis à l'Algérie de "devenir un leader dans la création de start-up en Afrique", s'est-il réjoui.

Concernant l’expression "Aami Tebboune" (oncle Tebboune) affectionnée par de nombreux jeunes algériens, le président de la République a dit : "j’ai toujours eu une affection particulière pour la jeunesse de mon pays, et ce surnom reflète la relation paternelle que j'ai avec eux et témoigne du retour de l'Algérie à ses origines".