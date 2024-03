Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, samedi, sur la place des Martyrs du front de mer de Jijel, un Iftar collectif au profit des jeunes volontaires activant dans le cadre de l’initiative «Bravo aux jeunes».

Le vice-président du CSJ, Anis Abdelilah Ailoul, a indiqué, à cette occasion, que cet iftar collectif, initié par les membres du CSJ de la wilaya de Jijel, vise à encourager les jeunes volontaires et à leur rendre hommage pour leurs initiatives caritatives et solidaires.

L’Iftar a été précédé de regroupements de jeunes bénévoles dans les communes de Djimla et de Texenna où ils ont pu faire part de leurs préoccupations et exprimer des suggestions dans différents domaines en lien avec leurs initiatives de volontariat.

M. Ailoul a ajouté qu’après la fin du Ramadhan, un rapport détaillé sera présenté aux autorités supérieures du pays, axé sur les actions bénévoles et caritatives des jeunes pendant le mois sacré et sur la manière de développer ce volontariat pour le rendre encore plus efficace dans les années à venir. Il a également souligné, dans ce contexte, l’importance d’impliquer différents organismes publics pour développer le travail bénévole en assurant la formation et l’encadrement de ces jeunes.

Une réunion s’est également tenue après l’Iftar collectif, au cours de laquelle diverses préoccupations et suggestions relatives aux actions de solidarité ont été exprimées.