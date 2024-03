Le parti du Front de libération nationale (FLN), a installé, samedi à Alger, «une cellule de réflexion», en prévision de la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain, laquelle sera chargée de «bien préparer» cette échéance.

Dans son allocution à l’occasion, le secrétaire général du parti Abdelkrim Benmbarek, a souligné qu’il était attendu que cette cellule «présente, dans les plus brefs délais, une étude stratégique et prospective approfondie sur la prochaine Election présidentielle, en s’attelant à bien préparer tout ce qui s’y rapporte aux niveaux, interne et externe».

Il a ajouté qu’à partir de cette cellule, «des sous-cellules seront formées, chargées chacune d’un volet» comme «la cellule de sondage, la cellule juridique de suivi du déroulement des élections, la cellule d’information électorale, médias audiovisuels, écrits, audio et électroniques, outre une cellule de suivi de la collecte des formulaires et la cellule des statistiques et de la numérisation».

Dans ce contexte, M. Benmbarek a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d’organiser une Présidentielle anticipée, la qualifiant de décision «judicieuse», car adaptée à la nature de la situation actuelle enregistrée aux niveaux, national et international et témoignant de la détermination de l’Etat à poursuivre le processus d’édification démocratique de notre pays».

M. Benmbarek a également exprimé «la disponibilité de sa formation politique à participer à ce rendez-vous par tous les moyen offerts et à adhérer efficacement aux préparatifs nécessaires».

Il a ajouté que sa formation «œuvre à sensibiliser ses militants et les citoyens, animée par sa conviction de l’importance de cette échéance».