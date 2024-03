Sept personnes ont été tuées vendredi en Thaïlande dans l’écroulement d’une grue de chantier, lors de travaux de construction d’une usine, ont annoncé les autorités locales.

Les victimes étaient toutes des ouvriers, selon des médias locaux. «L’accident s’est produit lors de la construction d’une usine de cheminées métalliques» dans la province de Rayong (au sud-est de la capitale Bangkok), a déclaré le chef de la police locale, Chaipong Sangpongchai. Les accidents de chantiers sont courants dans le pays, où les entreprises tiennent souvent peu compte des règles de sécurité et exercent leur activité sans permis. En janvier, une explosion dans une usine de feux d’artifice à Suphan Buri (au nord de Bangkok) avait tué 23 personnes. Et en juillet 2023, dix personnes étaient mortes, et une centaine blessées, dans une autre explosion dans une usine de Narathiwat, dans le sud du pays.