Des ordres de service pour la réalisation de 120 projets financés au titre des différents programmes de développement, ont été remis jeudi au siège de la wilaya de Tiaret.

Présidant la cérémonie, le wali de Tiaret, Ali Bouguerra a indiqué que la plupart des ces projets liés directement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens sont inscrits pour l’exercice 2024, soit dans le cadre des programmes sectoriels ou du budget de wilaya ou des plans communaux de développement PCD ou le fond de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Les ordres de service, remis aux responsables des entreprises de réalisation, directeurs du secteur, chefs de daira et présidents d’APC, représentent 45 projets communaux et 75 projets sectoriels.

Les projets entrepris par les communes touchent plusieurs domaines, tels que la réhabilitation des écoles, le renouvellement des réseaux d'assainissement et de l'eau potable, l'amélioration urbaine et l'équipement en réservoirs de gaz propane. Ils doivent générer au moins 450 emplois directs. Quatorze projets gérés par la direction de construction, architecture et construction portent sur l’aménagement urbain des lotissements sociaux. Quatre autres à l’actif de la direction de l’habitat et l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) concerne des études de réalisation et l’aménagement de 300 logements publics locatifs à Ksar Chellala, Hamadia, Takhmert et Ain D’heb.

Cinq ordres de services ont également été remis pour la réalisation d'espaces verts et le reboisement de terrains vagues et des entrées de 143 écoles primaires réparties dans les communes de neuf daira sous la tutelle de la conservation des Forêts, et 4 projets au profit du secteur des travaux publics, dont ceux de réalisation d’ouvrages d’art et de correction des tracés de chemins de wilaya et un projet affilié à la direction des Télécommunications lié à la réalisation d'un bureau de poste.

La direction de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Sonelgaz, elle a livré 43 ordres de service pour approvisionner en électricité un nombre important d’habitations rurales, en plus d’un ordre de service pour un projet affilié au secteur de la culture et des arts.

Il s’agit de l’élaboration d’un plan de protection et de valorisation de deux sites archéologiques "Clomanta 1 et 2" dans la commune de Dahmouni.

Le wali a souligné que ces projets ont été confiés sur la base d’évaluation de moyens humains et matériels des entreprises pour leur réalisation suivant les normes techniques et aux délais impartis, annonçant que des réunions mensuelles seront tenues pour évaluer le taux d’avancement de ces travaux.