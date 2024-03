Une unité médicale spécialisée en oncologie est entrée en service, jeudi, à l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed-Boudiaf d’Ain Oulmème (sud de Sétif), a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de wilaya de la santé.

La responsable du bureau de l’information et de la communication de cette direction, Rima Boussouar, a indiqué à l’APS que l’ouverture de cette unité d’une capacité de 10 lits, destinée à prendre en charge les patients atteints de cancer tout en rapprochant les services de santé du citoyen, intervient en exécution des orientations des autorités supérieures du pays en matière de prise en charge du cancer, et s’inscrit également dans le cadre du PAM (plan d’action de prise en charge des malades), initié par le ministère de tutelle.

Mme Boussouar a ajouté que cette nouvelle unité "ouvre des perspectives thérapeutiques prometteuses dans la région", et "évitera aux malades les déplacements vers d’autres structures, tout en desserrant la pression sur l’établissement spécialisé de lutte contre le cancer de Sétif qui reçoit des patients de toute la région et des wilayas voisines".

Une équipe médicale composée d’un oncologue et de 2 médecins généralistes, en plus d’agents paramédicaux ayant bénéficié d’une formation qui visait à renforcer leurs connaissances dans ce domaine précis, encadre cette nouvelle unité, selon la même source. Elle a également affirmé que d’autres unités de prise en charge des patients atteints de cancer seront ouvertes et mises en service dans les prochaines semaines dans les EPH de plusieurs communes de la wilaya, telles que Beni Aziz, Ain El Kebira, Beni Ourtilane et Bougaâ (nord de Sétif). Dans ce cadre, une commission de wilaya présidée par le Pr Adlane Dib, chef du service Chimiothérapie au sein de l’Etablissement spécialisé de lutte contre le cancer a été mise en place sous la supervision du directeur de la santé, Ali Benkamla.