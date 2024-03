Au total, 172 foyers des mechtas Derdora et Redid de la commune de Zaârouria (wilaya de Souk Ahras) ont été raccordés jeudi au réseau de gaz naturel . Les deux opérations de raccordement ont été présidées par le wali, Abdelkrim Zinaï dans le cadre de sa tournée dans la daïra de Taoura.

Selon les explications données à l’occasion par la chargée de communication à la direction de distribution de l’électricité et du gaz, Siham Benaïcha, le raccordement des 139 foyers de la mechta Derdora a nécessité la réalisation d’un réseau de 17 km pour un coût de 39 millions DA dégagés du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. La seconde opération de desserte de 33 foyers de la mechta Redid a été menée au titre du programme sectoriel réservé aux zones d’ombre mobilisant 16 millions DA et un réseau de 5 km de canalisations, selon la même source.

Dans la commune de Zaâroura, le wali a inspecté le projet d’aménagement, de réhabilitation et de pose de gazon synthétique au stade communal en plus de la réalisation de l’éclairage et d’une clôture dont la réception est prévue avant le 5 juillet. Il a insisté à l’occasion sur la préservation de cet acquis pour les jeunes de la région.

A Taoura, le chef de l’exécutif local a visité le siège de l’unité secondaire de la protection civile et les travaux d’amélioration urbaine des lotissements sociaux. Il a également inspecté le projet d’aménagement et transfert en salle de soins de l’ancien siège de la commune de Dréa ainsi qu’une exploitation agricole d’élevage bovin, de maraichage et de céréaliculture à mechta Koudia Hamra.