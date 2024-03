Plus de 123 tonnes de viandes rouges et blanches d’importation à prix plafonnés

ont été distribuées depuis début du mois de Ramadhan dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, apprend-on jeudi de la direction locale du commerce et de la promotion des exportations.

Cette quantité distribuée du 11 au 27 mars est constituée de 114,143 tonnes de viandes rouges et 9,426 tonnes de poulet congelé, a précisé le chargé de communication de cette direction, Khaled Delileche.

Pas moins de 92 points ont été agréés pour la vente de ces viandes à travers les communes de la wilaya dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et réguler les prix, selon la même source qui a fait état de la disponibilité des viandes depuis le début du mois sacré.

M. Delileche a rappelé que le complexe régional des viandes rouges d’Ain M’lila a reçu 3.017 ovins importés dont 900 ont été abattus et distribués à Oum El Bouaghi et autres wilayas de l’Est du pays dont Batna, Constantine, Tébessa et Khenchela, assurant que les opérations d’abattage au complexe et de distribution aux wilayas se poursuivent.